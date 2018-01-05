暖化加劇！科學家：珊瑚白化速度是1980年的五倍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）自1980年開始，一群科學家在全球上百個地區研究珊瑚白化事件。他們觀察到近年的白化現象有加劇的趨勢，白化速度更是1980年的五倍。這項研究成果已刊登在5日的美國《科學》（Science）雜誌。

綜合 《法新社》（AFP）與《費加洛報》(Le Figaro)的報導，這份研究結果指出，科學家自1980年至2016年分析全球上百個地區的珊瑚白化事件，近幾年發現，連綿上萬公里的珊瑚礁群有30%的珊瑚白化可列為「嚴重」等級，這白化風險自1980年開始，每年約升高4%。

其中，全球暖化更加劇了大規模珊瑚白化的事件，導致白化速度成為1980年代的五倍。科學家發現，珊瑚白化現象與海水升溫有關，以前是每25至30年才發生一次，到2016年頻率已縮短為6年一次。

澳洲研究委員會珊瑚礁卓越研究中心（ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies）的主管、也是本篇作者之一的休斯（Terry Hughes）教授表示，「在1980年以前，我們對於珊瑚白化的認識是陌生的。如今，全球暖化現象導致海水持續溫升，造成不少海洋生物大量死亡已成常態。」

珊瑚白化現象最為嚴重的地區分別在澳洲、中東和部分亞洲。光在澳洲就歷經了4次嚴重珊瑚白化，分別是在2016年與2017年。而這些珊瑚白化事件都與太平洋海水每隔數年就會異常升溫的現象有關。

全球暖化現象部份還得歸究人類活動所排放的溫室氣體。美國國家海洋暨大氣總署珊瑚礁觀測（National Oceanic and Atmospheric Administration）計畫協調員、也是作者之一的艾金(Mark Eakin)表示，聖嬰現象在近五年有加劇的跡象，更威脅珊瑚礁的存活，最為明顯的是在夏天時出現的珊瑚白化現象。

在世界各地，有數百萬人的生活與珊瑚礁習習相關，舉凡觀光和漁業，如果海水升溫現象持續下去，珊瑚就會加大白化、進而死亡，礁體也跟著毀壞，進一步嚴重影響廣大人類的生活、甚至生存。

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▲珊瑚白化現象。(圖片取自Pixabay網站)