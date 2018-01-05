逾千萬頁國史館檔案　即日起供讀者免費下載

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）國史館今（5）日發布新聞稿，宣布即日起和台灣文獻館提供大眾超過一千兩百萬頁檔案的數位檔免費下載，並表示將持續優化目錄及檢索功能，方便研究人員及有興趣的民眾使用。

國史館表示，自2016年8月起，館方便依據相關法令展開典藏清查作業，並秉持「回歸法制、充分公開」原則，將清查過後的檔案數位檔，相繼公布於網站上供讀者閱覽。

國史館指出，截至2017年底，已經有將近三百萬頁的檔案提供線上閱覽。

而今國史館更連同台灣文獻館高達九百多萬頁的檔案，提供數位檔免費下載功能，使得政府開放資料的實踐更往前邁進一步。

同時，國史館也持續進行優化目錄及檢索功能的作業。國史館指出，像是使用率很高的《國民政府》，逾百萬頁的檔案原本是以「卷」為檢索單元，然而每卷平均內含超過百頁的圖檔，使得讀者查詢費時，因此國史館歷經一年時間，將七千多卷檔案，逐一檢視審訂，最後以「件」為單元，完成近20萬件索引目錄，每件平均僅5至6頁，將大幅節省讀者查詢時間，且搜尋結果更為精準。

另外，國史館表示，自 2018年起，館方也將加速提供線上數位檔案的服務，將每季一次的檔案數位檔上架頻率改為每月一次。

國史館至今已於網站上公開的檔案包括《大溪檔案》、《國民政府》、《總統府》、《行政院》、《蔣中正總統文物》、《蔣經國總統文物》、《連戰副總統文物》 等全宗數位檔，共計280萬頁。

國史館成立於1912年，是台灣最高的史政機關，為總統府直屬機構，主要任務為修纂國家歷史、整理與採集史料文物，以及管理歷任已卸職總統與副總統的文物。