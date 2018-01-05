15條環狀步道　穿梭群山、遊憩台北

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）台北市三面環山，分布在周圍的五大山系裡有為數眾多的登山步道，為在地民眾及外來遊客健行遊憩所在，近年來，市政府更將許多相鄰步道結合成環狀步道，並增添步道資訊，讓登山遊客能更加掌握自身位置及行走方向，也無需因起訖點不同而費力準備。

大地處道路步道科科長陳彥成表示，至今大地處已經完成15條環狀步道，其中最有名的莫過於象山步道。因為鄰近捷運站及台北101，象山步道成為觀賞台北市繁華信義區的最佳位置。

另外還有文山區的樟樹、樟湖環狀步道，登山客不僅可以享受著名的台灣茶，還可以搭乘貓空纜車，一覽美麗山景。

而大地處指出，最近正值黃色魯冰花盛開之際，而過陣子藍色魯冰花也即將盛開，此季節正是遊覽樟樹、樟湖環狀步道的好時機。

除此之外還有士林區的小溪頭環狀步道，結合了周邊三條步道，並以自然步道概念打造而成。除了有風衝林平台、乘風堡等主要觀景點，還有台北市第一座樹屋涼亭「樹之亭」，讓登山遊客得以在森林之中小歇，並欣賞自然美景。

大地處表示，台北市的步道多為早年私人開闢之通道，後來隨著時代演逐漸轉變成健行登山步道。

而為增添步道的便利性及豐富性，大地處自2013年起，將部分地區的步道規劃成為起訖點相同的環狀步道，並增加指向牌及導覽牌等資訊，讓登山遊客能掌握自身位置及健行方向；而起訖點相同的環狀步道，更方便登山遊客轉乘大眾運輸或停泊交通工具。

大地處表示，15條步道名稱及所在地區皆於北市府網站查詢，另外，相關登山步道資訊，更可於大地工程處網站查詢。