南北韓預計9日召開高層級會談

（中央社記者姜遠珍首爾5日專電）南韓統一部發言人白泰鉉今天宣布，北韓今天接納南韓的建議將於9日在板門店南韓轄區「和平之家」舉行兩韓高層級會談，並就北韓參加平昌冬奧事宜磋商。

南韓統一部長官趙明均2日下午召開緊急記者會，向北韓當局建議，希望南北韓在高層級會談就北韓派團參加平昌冬奧、改善南北韓關係方案等雙方共同關心問題，深入交換意見。

白泰鉉在今天的簡報會表示，北韓當局於今天上午10時16分透過剛重啟的板門店南北韓連絡管道告知，9日將出席在板門店召開的南北韓高層級會談。

南韓聯合新聞通訊社指出，白泰鉉說，北韓在電話通知文中指出，這次南北韓會談的議題，將包括北韓參加平昌冬奧等南北韓關係改善問題。至於會談的代表團組成人員、首席代表、開會細節等實務問題，將以交換文件方式磋商。

白泰鉉透露，按照慣例，南韓將召開戰略會議、企劃團會議、模擬會議後，與北韓會談。會談結束後，還需與國際奧委（IOC）磋商。另外，北韓也可能於下週和IOC磋商。1070105