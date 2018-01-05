30年最大暴風雪襲紐約  全市進入緊急狀態

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）三十年來最大的暴風雪「炸彈氣旋」(bomb cyclone)正侵襲美東3州，美國時間昨(4)天凌晨，紐約市及鄰近地區已宣佈進入緊急狀態，大紐約地區積雪達到10至30公分，預計週末溫度將持續下探，且積雪也將加深。

美東從3日晚間起遭受炸彈氣旋襲擊，已經造成災情，昨(4)天凌晨開始積雪愈來愈高，一連2天預計降雪量高達15公分，週末溫度將持續下探。綜合媒體報導，紐約州長古莫(Andrew Cuomo)宣布，紐約市、韋斯切斯特郡(Westchester)及大長島所有地區進入緊急狀態。在風雪加大的情況下，新澤西州及康乃狄克州也宣布沿海部分地區進入緊急狀態。

昨天紐約市已宣佈停班停課，甘迺迪(JFK)與拉瓜迪亞機場(LGA)兩大機場暫停所有飛機起降，並取消約75%、逾1,700架航班。部分聯外橋樑禁止卡車行駛，地鐵及公車照常行駛，部分路線延誤，火車也受到影響。另除了不少車禍外，目前未傳出重大災情，也未有大規模停電。

紐約市政府3日晚間7時起派出693輛撒鹽車，4日早晨7時起出動1,500輛剷雪車在全市大街小巷掃除積雪，維持交通基本暢通。白思豪也冒著風雪慰問除雪及清潔人員辛勞。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)召開記者會指出，風雪持續降下，能見度很差，再次呼籲民眾沒有必要不要出門，若一定要外出盡量搭乘大眾捷運系統。至於週五是否恢復照常上課仍不確定。

另外，擔心暴風雪可能持續，紐約一帶地區許多加油站及超市，傍晚開始已經湧現購物的車潮與人潮。

市政府提醒民眾入夜後，風速將增強到每小時45到60英里，週末溫度將持續下探，約攝氏零下5到12度，體感溫度更低，即使大量撒鹽，地面結黑冰情況將相當嚴重，民眾行走務必小心謹慎。

而這波暴風雪範圍從東南部的佛羅里達州一路延伸至新英格蘭和東北部地區，是佛州過去三十年來首度出現明顯降雪。喬治亞州薩凡納市也有3公分積雪，打破 二十八年前的2.5公分紀錄，由於路面結冰，當局關閉多條汽車和行人天橋。受寒冷天氣影響，密西西比州最大城市傑克遜有37條主要水管爆裂，該市宣佈進入緊急狀態，並要求承包商緊急維修水管。