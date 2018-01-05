中共遼寧艦繞台灣東部南下  國軍已嚴加監控

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中共解放軍航空母艦遼寧艦昨(4)日下午駛出青島軍港，研判將穿越宮古海峽，繞越台灣東岸、切入巴士海峽，進入南海，航抵海南島。國軍已嚴加監控。

由於遼寧艦此行極有可能是帶著解放軍進行見習與操作，航程間勢必有艦載戰機起降，返程也可能再穿越台灣海峽，達成所謂「繞台」效果，國軍已提高警覺，部署機艦加以監控。

國防部指出，中共遼寧號航空母艦由數艘作戰艦伴隨，自駐地出發，航經舟山島，判將執行跨區「遠海長航」訓練，國防部持續掌握其動態。

根據國防部去(2017)年底公佈的「106年國防軍力報告書」，遼寧號在2016年12月25日曾穿越宮古海峽，沿著我國東部防空識別區外海域，前往南海進行遠海長訓，並在去年1月11日自台灣海峽中線以西海域北返；隨後，遼寧號在去年7月1日再度自台灣海峽中線以西海域往南巡航，前往香港參加香港主權轉移20週年活動，7月12日循原路線北返。

對此，前海軍官校軍事科學部教官呂禮詩表示，解放軍空中兵力從單批次、單方向，進步到多批次、多方向的海空聯訓。此次趕在強烈大陸冷氣團前南下，或有可能在台灣東岸進行艦載機起降與對抗操演，國軍有必要加強相關海域的監偵作為。

中國近來動作頻頻，昨未經協商，就逕自宣布啟用「M503」雙向航路及「W121、W122、W123」3條銜接航路，引發我空防安全疑慮。