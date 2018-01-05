保持口腔濕潤可預防流感？ 港醫管局出面駁斥

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）流感疫情持續升溫，正式進入流感流行期，國內上週（12月24日至12月30日）類流感門急診就診人次較前一週增加24%；北半球（例如：美國）流感活動度亦持續增加。從去（2017）年底即時通訊群組瘋傳一則醫管局發出的通知，內容提及預防感冒的方式就是要保持喉嚨黏膜的濕潤。香港醫管局於昨（4）日正式發出新聞稿澄清不實謠言。

新聞稿中，香港醫管局表示，即時通訊程式流傳一段聲稱由「醫管局發出的通知」，內容為預防流感的方法，醫院管理局（醫管局）發言人特別作出澄清，該段訊息並非由醫管局發出，以正視聽。

其實該篇謠言在去年年初就曾在即時通訊程式的群組內瘋傳，但醫師澄清，並沒有聽過此種預防方法。黃高彬醫師接受媒體訪問時表示，預防流感最好的方式是施打疫苗，流感是透過飛沫傳染，在流行季出入人多、擁擠的地方，最好要戴口罩。病毒也可能透過間接接觸傳染，如接觸到附著病毒的物體、門把、扶手等，應避免揉眼睛、挖鼻孔、咬手指等，尤其是接觸鼻子，風險最高。

以下為通訊軟體瘋傳的流言：

這次的流感很嚴重，有預防的方式，就是要保持喉嚨黏膜的濕潤，不能讓喉嚨乾燥，因此一定不要忍耐不喝水，喉嚨的黏膜乾燥，在10分鐘內病毒就能入侵體內。每次喝50-80cc的溫水，孩子30-50cc，依年齡大小，覺得喉嚨有點乾就喝，不要考慮，也不要忍一下，手邊要保持有水可以提供喝才行，水不用一次喝很多，那樣是沒用的，很快排出體外，而是要一直保持喉嚨濕潤不乾燥才是正確。

在3月底前，人多的地方暫時不要去，坐地鐵或公車，有需要請帶口罩。炸物辣食先暫停，維他命c要補充夠。