印尼棕櫚樹園藏危機　蘇門答臘虎攻擊人類

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）印尼蘇門答臘島嶼西北方的廖內省4日傳出有3名員工，在棕櫚樹園採集有害昆蟲的樣本時遭到蘇門答臘虎攻擊，其中一名年約30歲的女性員工Jumiatik不幸死亡，另外二名員工順利逃出。

《法新社》（AFP）報導，當地警方表示，Jumiatik與老虎搏鬥了十五分鐘，但終究因為傷勢嚴重而死亡。她身上的傷都落在脖子和腳上，其中又以脖子的傷勢最為嚴重。

在遭受老虎攻擊前，三名員工正在棕櫚樹園進行有害昆蟲的採樣，逃過一劫的員工告訴當地警方說，他們小組遭受猛獸攻擊後，曾在棕櫚樹園被追了大約200公尺，後來他們試著爬上棕櫚樹上躲開老虎，沒想到牠卻直樸Jumiatik的腳將她拉回地面。

《法新社》報導，這起意外源自人類砍伐森林，擴充棕櫚樹園的種植面積，導致野生動物的棲息地縮減，讓野生動物不得不與人類毗鄰而居。

蘇門答臘虎於2007年世界保育聯盟（International Union for Conservation of Nature and Natural Resources，IUCN）瀕危物種紅名單上已被列為「極危」（Critically Endangered）物種。近幾年，在蘇門答臘卻頻傳人類遭到老虎攻擊或殺害的事件，只因人類為了擴充棕櫚樹園的面積而砍伐原始森林，導致野生動物棲息地遭到破壞和縮減，讓動物與人類多了更多接觸機會。

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