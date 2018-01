印尼棕櫚樹園藏危機　蘇門答臘虎攻擊人類

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)印尼蘇門答臘島嶼西北方的廖內省4日傳出有3名員工,在棕櫚樹園採集有害昆蟲的樣本時遭到蘇門答臘虎攻擊,其中一名年約30歲的女性員工Jumiatik不幸死亡,另外二名員工順利逃出。

《法新社》(AFP)報導,當地警方表示,Jumiatik與老虎搏鬥了十五分鐘,但終究因為傷勢嚴重而死亡。她身上的傷都落在脖子和腳上,其中又以脖子的傷勢最為嚴重。

在遭受老虎攻擊前,三名員工正在棕櫚樹園進行有害昆蟲的採樣,逃過一劫的員工告訴當地警方說,他們小組遭受猛獸攻擊後,曾在棕櫚樹園被追了大約200公尺,後來他們試著爬上棕櫚樹上躲開老虎,沒想到牠卻直樸Jumiatik的腳將她拉回地面。

《法新社》報導,這起意外源自人類砍伐森林,擴充棕櫚樹園的種植面積,導致野生動物的棲息地縮減,讓野生動物不得不與人類毗鄰而居。

蘇門答臘虎於2007年世界保育聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,IUCN)瀕危物種紅名單上已被列為「極危」(Critically Endangered)物種。近幾年,在蘇門答臘卻頻傳人類遭到老虎攻擊或殺害的事件,只因人類為了擴充棕櫚樹園的面積而砍伐原始森林,導致野生動物棲息地遭到破壞和縮減,讓動物與人類多了更多接觸機會。

