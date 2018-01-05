本週末轉濕冷   入冬首波寒流下週報到

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）入冬首波寒流下周影響台灣，本週日至下週一受到鋒面影響，各地降雨明顯，下週二起轉為乾冷天氣，但下週三至週四將受強烈大陸冷氣團籠罩，低溫恐降至10度。

氣象局表示，今(5)天仍受到南方雲系及東北季風的影響，全台雲量多且依舊有下雨機會；溫度方面，在東北季風影響下，今晨北部、東北部低溫約16到18度，白天高溫約19度到21度，明顯會變得比較涼，其他地區影響比較小，低溫約17到19度，白天高溫約23到25度。

氣象局表示，明(6)天受到南方系統和東北季風影響，各地仍有局部短暫陣雨，中部地區雨勢白天會逐漸趨緩，北部則是偏向基隆北海岸及大台北東側容易下雨，北部、東北部高溫19度， 低溫約16至17度，中南部約23至25度。

東北季風及南方雲系影響的情況會到周六，周日溫度回暖，但鋒面逐漸接近、水氣增加，下週一鋒面通過，各地降雨明顯，尤其北部地區有局部較大雨勢發生的機率，緊接著較為乾冷的空氣南下。

雖然下週二過後各地雨勢會慢慢緩和並轉為晴到多雲的天氣，只有迎風面的東半部有零星降雨，但是氣溫卻會一路下降。氣象局預估到了下週三及下週四，中部以北及東北部清晨及夜晚的低溫將在9度、10度之間，其他地區也可能來到11至14度左右，提醒大家一定要注意保暖，並留意日夜溫差較大，農漁民朋友請慎防寒害發生。

而下周三、四冷空氣最強時，玉山、合歡山跟太平山也將有機會降雪，預估下周五白天起氣溫緩慢回升。

行政院環保署空氣品質預報資訊，今日受東北季風及南方雲系影響，各地有局部短暫雨，高屏為橘色提醒，北部、竹苗、中部及雲嘉南為普通等級，宜蘭及花東為良好等級。