簡又新專欄─中國再生能源的發展與進步

近十餘年，中國大陸再生能源發展迅速。至2016年為止，中國大陸累積風力發電量達到149GW，比例超過全球風力發電量1/3，不管是新增或累積裝置容量都是全球第一名；其次，中國的太陽光電發電量達到77.42GW，占全球1/4；水力發電量則到331GW，占全球水力發電總容量26.7%。總體而言，中國大陸的再生能源發電量已居世界前茅。

相較之下，台灣再生能源發電總量不到全國發電量4%。雖然台灣都市垃圾焚化爐能同時處理廢棄物並產生1.2%的電能，但在發展其他再生能源上是相對遲緩的。目前政府希望並致力於2025年達到再生能源占總發電量20%的目標。由於再生能源技術相對成熟，台灣的後發優勢在於能採用較便宜的高科技技術，並創造許多就業機會，這也就是為何外商選擇到台灣投資的再生能源的原因。

綜觀中國大陸再生能源的發展，有幾項是值得借鏡的。首先，發展再生能源最主要的需求之一是土地，即太陽能面板與風力發電機的設置場地。目前，台灣的陸域風力發電幾乎已達飽和，且民眾相當抗拒風力發電機的噪音與發電設備對景觀的破壞。

反觀美國、澳洲、中國大陸土地廣大，廣設風力發電機或大舉鋪設太陽能面板則較少受居民反抗。不過遠距離的高壓電力傳輸存在高成本，且輸送過程中易損失不少電力，是目前發展再生能源的技術障礙之一。

其次，中國大陸風力發電已產生「棄風」效應，亦即風力發電產生過多電力時，未能有相關配套而逐漸成為發展中的瓶頸。例如在東北地區若發電量達到68億度(千瓦小時)，棄風比例達13.7%；華北地區發電量160億度(千瓦小時)，則棄風比例將達到32%；西北地區地廣人稀、無工業發展，若生產262億度(千瓦小時)電力，棄風比例更將高達52.7%。

總體而言，大國地廣人稀，有建置再生能源的優點，但也有其缺點。像是電力如何有效向外輸出、地方是否擁有足夠的需求來消耗電力、市場機制如何調度資源，以及其他發電方式如何搭配都是待解決的技術問題。尤其，沒有風的時候需要火力發電廠搭配，若當地沒有相當配合的發電廠，再生能源發電就很難落實。

除此之外，中國大陸鋼鐵業是影響中國如何達成節能減碳目標的關鍵產業之一。鋼鐵可以是最為環保的綠色材料之一，因其整體都能回收再煉，也是一國的重要基礎工業。據統計，京津冀、長三角、珠三角這三地佔中國土地8%，卻消耗中國大陸42%的煤、生產55%的鋼鐵、消耗60%的鐵礦石，顯見這三地能源與鋼鐵業的密集程度，也微妙凸顯經濟與環境發展如何平衡的問題。以京津冀為例，2016年具備冶煉能力的企業就達200家，粗鋼產量2.1億噸，佔全國產量的26%。

在鋼鐵業高度發展的情況下，空氣污染與節能減碳勢必更為重要，為了使鋼鐵業成為中國大陸的希望，亟需促成綠色發展、升級轉型，才能達到中國大陸訂定的生態文明目標。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。