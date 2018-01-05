〈時評〉被糾正後的勞基法修法  

針對一例一休的勞基法修正案，監察院認為上次修法時，行政部門明顯有疏失，因此對行政院和勞動部提出糾正，未來，民進黨政府要記取這次經驗教訓，傾聽更多元聲音、強化溝通，而不是藉由人數優勢，強渡關山。



這次糾正案是針對105年勞基法第一次修法，如今勞基法修法施行未滿一年，民進黨政府又提出相關條文的修正案，監察院認為已證明當初政府倉促推動修法，對社會造成莫大的負面衝擊及紛擾，且明顯不符政府原先修法的預期，有重大疏失。



監察院更認為，行政部門在上次修法時，事前評估不足就輕率修法，且法令上路沒有緩衝期，導致新政策僵化缺乏彈性，讓勞方、資方與政府，處於三輸局面。



立法院臨時會即將登場，剛好勞基法再修正案是重頭戲，監察院的糾正案對執政黨來說，可說是一記警鐘，提醒民進黨政府不要忘記上回的教訓。因為，早在上一次修法前夕，對於一例一休的安排，加班工時如何計算，排班的班表該怎樣間隔，各界早已浮現不同聲浪，但民進黨政府為了兌現勞工承諾，獨排眾議。



如今，民進黨政府亡羊補牢，提出勞基法再修正案，不過，卻被勞工團隊視為修法大倒退，甚至已發動大規模抗爭，也準備在臨時會期間，再度包圍立法院，不論修不修勞基法，民進黨政府已陷入父子騎驢的窘境。



然而，如今勞基法修法箭在弦上，不得不發，但為了避免重蹈覆轍，甚至成監察院下一次糾正的藉口，這次勞基法再修正案在國會闖關，應該給在野黨充分表達意見的機會，而不是急著走完三讀程序，反而造成朝野情勢緊繃，也讓場外的抗議勞團有借題發揮的機會。



更重要的是，在勞基法再修正案正式跨出立法院大門後，才是挑戰的開始，如何落實這次修法給予勞工的承諾，力求勞資取得空間之餘，又能真正保障和捍衛勞工權益，這才是勞工最重視的一環。

（作者李平華，資深媒體人）