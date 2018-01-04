斗六茂谷柑豐收質量均優　幼兒園小朋友採果學環保

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）又到了雲林斗六茂谷柑成熟的季節，體驗田園樂、聞香啜甜正是時候。斗六市長謝淑亞，今(4)日帶領幼兒園小朋友，進行食農教育，在幼兒內心深耕環保的種子。



中央社報導，雲科生態農場上午傳來陣陣幼兒驚呼「茂谷柑好漂亮喔」的聲音。斗六市長謝淑亞與市立幼兒園老師們帶著小朋友，進行戶外生態教學，聽果農解說茂谷柑需要呵護的成長特性，認識年節應景的在地特色農產。

《自由》引述農場主人陳萬生表示，去年因沒有颱風天災，茂谷柑不僅產量多，而且果實碩大，加上降雨量少，甜度也較高，是個豐收年。在市場價格沒有波動下，由於頂級品較多，農民的收益也相對增加。

小朋友發現茂谷柑果樹上覆蓋一層白粉，質疑是不是農藥；解說員趁機說明，因茂谷柑禁不起強烈日曬，易生產裂果，所以噴灑碳酸鈣粉保護果皮。

往年降雨較多，碳酸鈣粉經雨水沖刷會自然消失，今年因降雨少，所以果樹及水果上還覆蓋一層白粉。

中央社

今天總計有750名幼兒園學童和老師，到雲科農場參觀茂谷柑生態，小朋友親手摸摸樹上的果實，嚐嚐鮮採的味道，帶點酸又甜的滋味，讓孩子們吃得意猶未盡。

斗六市長謝淑亞也邀請孩子們於26日至28日，和爸爸媽媽一起到公所前面廣場參加茂谷柑節活動。

今年的茂谷柑節還將舉辦茂谷柑造型走秀選拔，歡迎大朋友、小朋友參加，只要2-5人，不限年齡即可組團在網路上報名，1月12日截止，詳情請參閱斗六市公所網頁。