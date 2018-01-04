中國限產令發酵！ 東莞台企家具龍頭宣布停產、裁員2000人

（台灣英文新聞／ 車懿恬 綜合報導）「治汙減排」已成為這幾年中國的重點施政目標之一。自今年中共十九大之後，中國政府更是頻繁地對企業與工廠祭出停工令或限產令。近日傳出，東莞的台商家具龍頭「台升家具」因訂單量大減，虧損不斷，而發布消息，自今(2018)年2月1日開始停止生產，並資遣2,000多名員工。​

台升家具創辦人郭山輝對此表示，台升家具在多處皆有設廠。為因應中國逐漸上漲的工資與漸趨嚴格的環保法規，東莞廠將於數年後，轉型為自動化智慧工廠，並負責中國內需市場，不再接外銷訂單。郭山輝看好中國市場，預測未來中國內需市場的產值，將等同於外銷出口產值。

除了東莞廠，台升家具在浙江嘉善縣也設有工業園區。園區內的現代化廠房面積達近1,600畝，另外還有可容納4,000個貨櫃的自動倉儲設備，目前還在擴大產能中。未來將集中接外銷訂單，與東莞廠「各司其職」。

根據《台灣經貿網》，郭山輝曾任中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長，為現任台升國際集團董事長。台升集團是目前全球最大的木器家具企業之一，旗下擁有「Universal」、「Legacy」及「Craft Master」三大國際品牌，產品在美國民用木製家具市場上擁有5%的占有率。