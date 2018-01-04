新北最高景觀餐廳【Asia 49亞洲料理及酒廊】

位於新北第一高樓49樓的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，被媒體譽為新北最美景觀餐廳，網友則大推該廳是『美食、美景一次滿足』！為強化顧客滿意度，新年伊始，Asia 49特於1月10日至3月底(2/15除夕例外)，每週三、四晚間7:30pm至9:30pm，全新推出「魔力之夜」，週三是魔術之夜、週四則為金曲之夜，邀請二位新生代優秀的表演者擔綱演出，平添美好愉悅的用餐享受！欣賞表演，無須額外收費，歡迎消費者多加利用，訂位專線(02)7705-9717。

Asia 49廳內雅緻，廳外則是浪漫滿點的高空花園，雙北美景綿延如畫！白天明亮閒適，十足小餐館風格，夜晚搖身一變，微暗的空間營造出酣暢的高空夜店氛圍！1月10日起又再加入視聽娛樂享受，讓夜色更美麗！「魔力之夜」一時之選的表演者，分別是以近距離魔術聞名的吳威漢(Hank)、和擁有多項歌唱比賽冠軍頭銜的專業歌手陳虹竹。

Hank大學時加入魔術社，讓他從此著迷於魔術的奇幻莫測。藉著自學和觀摩，Hank不斷致力於技藝的提升，更以研發創作為職志，近年來積極參與海外各地的魔術博覽會，與先進、同好請益切磋，足跡遍及英、美、荷、日、韓…等地。他所擅長的近距離魔術，是利用硬幣、撲克牌等小物件，沿桌表演，較一般舞台魔術，難度更高。手法精湛的Hank，外型酷似金曲歌王林俊傑，而被冠上『型男魔術師』的稱謂，將在上述期間的每週三7:30pm，帶來令人耳目一新的表演。

擁有慵懶細緻嗓音的陳虹竹，擅長爵士、藍調曲風的經典英文歌曲，早在2009年，就已獲得『台北國際重唱藝術節最佳主唱』的榮銜，她也是2016年台大音韻獎社會組的冠軍得主，歌聲感染力十足！現在的她，不但已晉升為各大音樂比賽的評審，同時也活躍於台北市各藝文展演場地，積極與不同風格的音樂人合作，盡情展現天賦也儲備更豐沛的能量。被譽為金韻冠軍歌姬的陳虹竹，將與另二位樂手，在上述期間的每週四(除夕例外)7:30pm演出。