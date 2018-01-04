揭開老人「一跌不起」的真相

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）2018年台灣正式進入高齡社會，台灣老人骨鬆、肌少、關節炎的嚴重程度皆高於許多亞洲國家和美國，這些雖然是常見的老化疾病，但不僅會影響老年人的行動力，例如站不起、走不穩，輕則骨折重則癱瘓，造成家庭和社會的嚴重負擔。

根據台灣骨鬆肌少關節防治學會與台塑企業暨王詹樣公益信託共同舉辦的檢測活動發現，台灣50歲以上民眾，每三人中即兩人為骨鬆骨折高風險;確診罹患肌少症的比例近四成五，罹患膝關節炎比例也超過六成。

骨質疏鬆症跟肌少症為老化常見的疾病，肌肉含量與肌力不足會影響老年人行動能力，且肌力不足恐加重退化性膝關節炎，時常讓高齡者發生站不起、走不穩，容易「跌跌不休」。此外，台灣骨鬆肌少關節防治學會理事長陳芳萍醫師表示，老人跌倒骨折多半發生在髖部，恐增加近三成的死亡率。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長吳至行曾指出，台灣地區髖部骨折發生率排名世界第九，更居亞洲之冠! 健保資料顯示，2016年國內有10萬民眾因骨折住院，其中光是骨鬆導致的髖骨骨折手術案例就接近2萬例。若以臨床上平均每例15萬元的直接醫療費用（包含開刀住院及復健）計算，僅髖部骨鬆性骨折就將帶來將近每年30億的驚人醫療支出。

台灣骨鬆肌少關節防治學會提醒，男性65歲以上、女性50歲以上或停經後，當日常生活出現以下四個徵兆，如身高縮水超過三公分；走路緩慢如老牛拖慢車；手臂無力濕毛巾擰不乾；蹲下後腳軟站不起等，就要特別注意可能是「骨鬆肌少症」的高危險群。