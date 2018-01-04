中國啓M503新航線威脅我空防　陸委會：立即停止否則後果自負

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國民航局今（4）日宣布，將開始啟用M503航線北上運行及相關銜接航線，但因此航線離海峽中線僅有4.2海浬（約7.8公里），台灣民航局認為此舉恐危及我國飛航、空防安全，而陸委會主委張小月隨後表示，中國此舉是「刻意以民航包裝對台灣的不當企圖」，已要求對岸立即停止相關飛航行動，如一意孤行，將必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

中國民航局指出，M503航線運行精度、安全性及可靠性符合國際民航組織規範，因此，繼2015年3月M503航線開啟南下航線後，將啟用北上航線及銜接相關航線，有效緩解現有航線流量壓力，提升飛行安全水準，提高航班正常性。

中民航局說，該航線為民航航線，會與台灣方保持技術性溝通，且在設計時已避開金門、馬祖往返台灣航線，能確保飛航安全。

但M503距離海峽中線僅有7.8公里，台民航局擔憂，開啟後恐危及台灣往返金門、馬祖的飛航安全，台灣空防更可能受到衝擊。

為此，陸委會主委張小月4日下午偕同交通部次長范植谷和民航局長林國顯舉行臨時記者會。張小月表示，中國未經兩岸溝通即啟用相關航路，且在同一天同時啟動四條航路，不僅違反2015年3月空運小兩會達成的協商結果，而且是刻意以民航包裝對台政治、乃至軍事的不當企圖，也有改變台海現狀的疑慮。政府嚴肅看待此一影響兩岸關係及飛航的安全事件，並已向國台辦表達強烈的不滿與抗議。

張小月說，2015年雙方溝通時，對岸一再保證M503航路僅北向南單向飛行、W航路不啟用，何時啟用將再溝通後確認。惟對岸在未經雙方協商下逕行啟用，是完全沒有遵守國際民航規範、罔顧飛安與不尊重台灣的草率做法，呼籲各方勿使用此安全尚有嚴重疑慮的航路。

中國民航局4日透過官網宣布，M503航線北上方向及相關銜接航線今天啟用，並聲稱這一航線為民航航線。4日下午3時許一架香港航空從香港飛往上海的班機，正在M503北上航線上飛行。（截自flightradar24網站）中央社