創新低！ 香港學者：香港年輕人僅0.3％認為自己是「中國人」

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 近日，紐約時報中文網刊登由香港經濟學者練乙錚所撰《香港真的是中國的一部分嗎？》一文。內容提及一項由香港大學於去(2017)年12月27日所公布的「巿民的身份認同感」民意調查。結果顯示，18歲至29歲的受訪者中，近70%的人認為自己是「香港人」；僅0.3%的人認為自己是「中國人」。​

練乙錚為香港傳媒工作者，曾任香港科技大學商學院副院長、秋田國際教養大學經濟學教授。 (維基百科)

該項數據創下香港自1997年回歸中國以來，對中國認同感比率最低的紀錄。香港大學此項民意調查，係在電話訪問當地居民，認為自己是「香港人」、「中國的香港人」、「香港的中國人」，還是「中國人」等後，所做出的統計數據。

另外，在所有年齡組中，近68%的受訪者認為自己是「香港人」或「中國的香港人」，只有不到31%的人認為自己是「中國人」或「香港的中國人」。對此，練乙錚在文中說：「越來越多的香港人似乎不再認為自己是中國人。」

從歷史角度來看，香港自古屬於南方地區，今稱嶺南，曾數度被北方皇帝征服。第一次為西元前221至210年，秦始皇一系列殘酷的軍事征服後，嶺南被併入中央帝國。

類似的征服隨後相繼發生，香港最終在乾隆皇帝18世紀末期完成的「十全武功」中，正式納入中國近代版圖。

練乙錚說，中國譴責西方國家殖民統治，但事實上，它也曾是一個帝國主義大國，香港在中華帝國的生活也是以殖民地開始，伴隨著血腥的征服。1997年，香港被英國移交給中國，這是它至少第三次受到中國這個中央王國的主權統治。

香港人可以很快辨認出殖民主義的做法。​

文中稱，北京和香港的政府領導人，試圖從教育著手，修改香港學校的中國歷史課程，使之與大陸保持一致，提升香港對中國的認同。

然而，這種洗腦方式卻造成反效果，引發2012年「學民思潮」的抗議運動，後來納入2014年「雨傘運動」，並催生了主張香港實現不同程度自治的新政黨。

文中又說，北京也讓香港政府懲罰不尊重中國國歌的行為，似乎也適得其反。各校畢業典禮中，畢業生們接連對國歌表示不屑，儘管如此可能影響他們在中國大陸企業主導的就業市場上的發展。

香港近年各校畢業典禮中，畢業生們接連對國歌表示不屑。 (翻攝 網路畫面)

練乙錚分享上個月，在香港中文大學的一個論壇上，有幾位學者探討了他們對香港與中國大陸關係的研究，得出「讓香港自行管理自己可能會對它更有益」的結論。