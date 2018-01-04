狗來財富千門慶　福華年菜外賣　輕鬆享用五星級圍爐宴

台北福華大飯店即日起推出年菜外賣Early Bird專案，購買9,888元的三款中式套餐，1月15日前訂購付款，可享9折優惠；福華官網線上訂購中式套餐，可享95折優惠再贈送福華限定紅包袋20入及Go YummyNT$180線上購物金(三款年菜套餐各限量40套)。此外刷卡買年菜也可享折扣，福華聯名卡9折、台北富邦及華南銀行卡友95折。



台北福華自民國89年開放年菜預購以來，每年廣受消費者好評。而回應民眾的熱烈支持，民國92年起更開放宴會廳提領年菜，提供消費者不同時段選擇，讓每道佳餚皆能以最完美的口感，伴大家渡過春節團圓時刻。今年各廳主廚精心獻上了「富貴」、「鴻運」、「高陞」三款套餐，與經典西式年菜德國豬腳、美式燒烤豬肋排等多樣佳餚。今年外帶年菜囊括了江浙料理、台菜、廣東菜與西餐，讓您輕鬆外帶，無需費心幫年菜解凍，提回家就能立即享受「五星級年夜飯」！