陳建仁將參訪中美洲友邦宏都拉斯 

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部發言人李憲章今（4）日表示，副總統陳建仁將代表總統蔡英文出訪宏都拉斯，參加葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）總統的就職典禮，而詳細行程將於適當時機公布。

據中央社報導，李憲章於例行新聞說明會中證實陳副總統即將出訪中美洲友邦的消息，不過對於陳副總統除了宏都拉斯之外，還會參訪哪些國家，李憲章表示，相關作業還在進行中，詳細行程目前無法提供。

總統府在上（12）月27日發佈新聞稿，表示總統蔡英文於當日以視訊方式祝賀葉南德茲競選連任成功。

蔡總統指出，葉南德茲總統是宏都拉斯現行憲法實施後，第一位連任的總統。他的勝選是人民對執政的肯定，相信由他領導的「全國大對話」，一定能夠把歧見轉化為共識，打造一個全新的宏都拉斯。

然而，宏都拉斯去（2017）年11月26日的總統大選，卻爆發作票疑雲，引發大規模群眾示威，抗議選舉不公。

而宏都拉斯最高法庭則在12月17日宣佈葉南德茲以42.95%險勝對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）41.42%的得票率。

此外，《聯合報》於上月25日報導，原本蔡總統規劃在今年一月中出訪宏都拉斯等中美洲友邦四國，但因宏都拉斯選後局勢動盪不穩，因此出訪行程遭延後，如今則是確定由陳副總統代替蔡總統出訪。