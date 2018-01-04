金融科技風起雲湧  集保所邀您站上浪尖領航金融

因應金融科技（Fintech）發展趨勢，臺灣集中保管結算所啟動2018年獵才計畫，搶進金融科技領域人才，竭誠歡迎具創新思維並勇於接受挑戰的新時代智慧金融菁英，加入集保大家庭，創造美好人生。

集保結算所林修銘董事長表示，金融科技是金融業百年來最大的創新，金融科技革命性的發展，正改變著金融業的風貌，科技與網路顛覆全世界既有的商業模式，集保結算所身為資本市場後檯服務的唯一提供者，為了要打造集保數位金融環境，展現全力發展金融科技的決心，近年來陸續建置相關基礎設施與服務，包括在行動金融服務上，將科技新思維融入傳統證券存摺，集保e存摺APP上線短短十個月，用戶已突破二十萬大關，集保結算所的業務也從過去以B2B為主，進入到B2C的服務；在基金服務上，集保結算所與櫃檯買賣中心、基金業者共同轉投資成立的基富通證券，提供投資人兼具智能與人性化的基金網路銷售平台；在推廣電子投票服務上，除推出全球第一個以智慧型手機及平板電腦等行動裝置為投票介面之「股東e票通App」，更進一步推出「證券商下單App連結股東e票通」加值功能，提升投資人參與電子投票之便利性；以及在打造數位化帳簿劃撥作業環境方面，開辦投資人免臨櫃辦理帳簿劃撥作業，並提供證券直通式服務（STP），這些成果在在顯示了集保結算所以嶄新思維，持續開放創新，優化金融市場數位環境的決心。

此外，集保結算所一向非常重視發展國際化業務，面對跨境投資的興起趨勢，基於對市場提供服務之基礎，亦把握此一機會，開拓多元化新業務，已經發展包括境外基金資訊傳輸暨款項收付、跨國投票直通處理STP服務及跨境保管服務等跨境服務內容。集保結算所也積極參與亞太地區集保機構組織ACG、世界集保組織CSD、國際證券服務協會ISSA與SIBOS金融業務會議等國際金融機構與相關會議，並已與歐、美、亞洲主要證券市場集保公司簽訂合作備忘錄，更成功主辦第十九屆亞太地區集中保管機構組織年會，有效提升亞洲地區集保機構資訊交換及業務交流之效能。

林董事長並指出，集保重視具有成長態度的人才，因為金融科技日新月異，人人都需具有開放思考、觀察與分析相關新興服務的能力。此次集保結算所徵才提供多樣化的職涯選擇，並鎖定電子商務、數位科技等金融科技人才，希望藉由培育計畫與紮實訓練，協助新進同仁發揮潛能，讓「數位集保」的生力軍也能一舉站上金融科技的浪尖，領航我國資本市場！

林董事長強調，「人才」是集保結算所最珍貴的無形資產，集保結算所對於人才培育一向不遺餘力，除提供良好薪資待遇外，也鼓勵同仁進修學習，每年提供員工專業學識、技能及健康等多元化在職教育訓練課程；集保結算所亦提供員工享有勞保、健保及團保等福利措施，另集保結算所非常鼓勵員工發展多元興趣，已成立瑜珈、攝影、籃球、羽球、太極拳等十餘個社團，期使員工能在工作與身心之間均衡發展。

「臺灣集中保管結算所107年新進人員招募」已於2018年1月4日（星期四）至1月15日（星期一）開放網路報名，請有興趣加入集保大家庭的金融菁英請上證基會網站（www.sfi.org.tw）及集保結算所網站（www.tdcc.com.tw）詳閱報名訊息，並於期間內辦理報名事宜。