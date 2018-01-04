都在吹牛！美國神秘核按鈕不在川普桌上

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)北韓領導人金正恩在元旦演說中警告美國「核按鈕一直在我桌上」，對此，美國總統川普昨(3)日在推特上回應：「我也有一個發射核武的按鈕，而且比他的更大更有威力。」然而，川普桌上根本沒握有「核武按鈕」。

根據《美聯社》報導，美國政府發射核武的程序機密又複雜，且須透過暱稱「核足球」（Nuclear football）的核按鈕手提箱的使用，使能開啟該程序。「核足球」由軍方特定人員每天輪班手提，與總統如影隨形。但實際上，手提箱內並沒有所謂的「按鈕」。手提箱內僅裝有相關重要手冊與秘密通話的訊號接收器，使總統能直接和五角大樓核戰爭中心與美國空軍指揮部通訊。

若總統欲下達發射核武的命令，為證實核武命令來自總統本人，總統須讀出隨身攜帶、暱稱為「餅乾」（Biscuit）的認證卡上之代碼，進而通過身分驗證，對軍方下達指令。

雷根時期的核手提箱展開狀態。(維基百科)

另外，有關川普動用核武的權限與合法性，美國戰略司令部（STRATCOM）司令海頓（John Hyten）曾於去(2017)年11月18日，在加拿大舉行的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）表示，他只接受川普的「合法」命令。​

針對「合法」的要件，海頓指出，應符合美軍武裝衝突法（Law of Armed Conflict）所規定的戰爭4原則，包括必要性（necessity）、區分原則（distinction ）、比例原則（proportionality）、不必要的苦難（unnecessary suffering）。​

必要性原則係指參與方僅能採取必要行動達成特定目的；區分原則為參與方必須區分戰鬥員與平民、軍事目標與非軍事目標，且不得任意攻擊平民與非軍事目標；比例原則是指武力使用的程度與手段必須與目的成比例；不必要的苦難原則禁止為達成目的，對戰鬥員與平民造成不必要的苦難。

海頓也提到，上述4原則適用於核子武器、小型武器、小部隊戰術等。

美國現行的核按鈕手提箱制度，最早在是在艾森豪總統時期建立雛型，但當時發射核武的決定權並非全落在總統一人手裡。1962年，古巴飛彈危機後，甘迺迪總統深感軍方可能未經其同意即發射飛彈的恐懼，而設立「總統為美國唯一有權下達核武攻擊命令的人」之制度。

此後，每屆新上任的美國總統與前任總統「交接」核按鈕手提箱。去(2017)年1月20日，新任總統川普的就職典禮上，一位拎著核按鈕手提箱的軍官站在歐巴馬身邊，川普宣誓完畢後，這位軍官迅速地將手提箱交給川普身旁的一位軍官。

1691年，美國在義大利與土耳其部屬超過100枚對準莫斯科的飛彈，準備予以還擊。 (維基百科)