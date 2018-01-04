中國央視來台投放廣告？文化部：未經審核許可恐涉及違法

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導） 由央視製播的節目宣傳片「信中國」，自本(1)月2日開始在台北市西門町鬧區一處大型廣告螢幕上播放，製作單位更透過社群媒體高調發布在台宣傳影片的貼文，有無涉及違法主管機關了解中。

綜合媒體報導，中國中央電視台首次在台灣投放15秒的節目預告影片，且選擇在人潮眾多的台北市西門町商圈顯眼處播放。身為台北市的大家長市長柯文哲今(4)日回應，不太可能完全禁止中國登廣告，但應該要維持平等尊嚴，如果中國能在台灣登廣告，是否台灣也可以去中國登廣告，這要查查看。

台灣陸委會副主委邱垂正表示，依照《兩岸人民關係條例》34條相關許可辦法規定，中國相關廣告必須要經過許可依據，才能來台播放，同時內容不得為中共從事具有政治性宣傳，或是違反現行大陸政策與政府法令。對於該節目的廣告內容，邱表示將會同相關機關瞭解、釐清，如有違反兩岸條例規定情形，將交由主管機關依法處理。

文化部長鄭麗君表示，依行政院大陸委員會「大陸地區物品勞務服務在台灣地區從事廣告活動管理辦法」，大陸節目需先經文化部審核許可後，才能在台灣從事廣告行為。「2018信中國」未經文化部審核許可，不能在台灣廣告，可能涉及違法，將配合主管機關陸委會認定廣告是否違法後進行後續處理。。

《蘋果日報》報導，「信中國」邀集中國老中青三代共60多名藝人在節目中「讀信」，這些信都是1921年中共建黨以來最具代表性的信件，全部出自中國共產黨員之手，包括當紅明星楊洋、黃渤、吳京、徐崢、蔣勤勤、劉濤、偶像團體TFBoys隊長王俊凱等明星都將現身讀信。

製作單位表示，「信中國」是以「信」為載體，每季選擇一個書信主題，由著名演員以及觀眾熟知和喜愛的各屆文藝工作者唸讀。而讀信紙僅是內容構成的一部分，重點是節目中穿插講述這封信的背景。