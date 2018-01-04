WHO：孕期建議至少產檢8次

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）世界衛生組織(WHO)2016年發布「產前照護建議-正向懷孕經驗」指南，建議懷孕婦女，在懷孕期間與醫療保健提供者的接觸(檢查)次數至少8次，定期產前檢查能讓媽咪和醫師了解媽咪及腹中寶寶健康狀況，即早發現異常，即早提供治療處置。

依國民健康署分析，105年度有89.7%的孕婦至少接受8次產檢服務。以年齡層分析，20歲以下至少接受8次產檢的利用率占78.7%，為最低。提醒孕婦，透過產檢衛教指導提供準媽咪及家人在孕期營養、兩性平權、流產徵兆及高危險妊娠、孕期心理適應、多元友善生產、母乳哺育等資訊

我國提供孕婦免費10次產檢，包含1次免費超音波檢查，以及1次乙型鏈球菌篩檢及2次產前健康衛教指導服務。因此，要記得按照孕婦健康手冊上的建議檢查週數，定期前往產檢院所受檢這是諮詢醫師的最佳時機 (包括檢查、疾病預防及健康生活方式與營養等)。

假使生產院所不是產檢院所，或因個人因素改變產檢院所，孕媽咪可請醫師在手冊登錄每次檢查結果，供下次產檢或生產的醫師參考，以延續孕期照護。如發現高危險妊娠，亦可透過完整的產前檢查，早期預防懷孕過程可能發生的併發症，並可依妊娠情況，選擇就近的「高危險妊娠孕產婦及新生兒照護品質中度級、重度級急救責任醫院」接受檢查及生產。