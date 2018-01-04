3G今年底停用　643萬手機用戶須轉4G

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）全台643萬3G手機用戶請注意！第三代行動通信（3G）特許執照將在今(2018)年底到期，明(2019)年起台灣進入全4G時代。

​《自由》報導，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗昨(3)日表示，為了協助3G用戶順利轉移到第四代行動通信（4G），NCC與電信業者有共識，將簡化3G用戶申請轉換至4G手續。

用戶只要透過電話告知或在網路上申請，必要時交付相關資料、填妥書面文件後，即可將門號轉換成4G服務。

翁柏宗也強調，電信業者應提供用戶與原本3G業務相同或相近的資費方案，吸引3G用戶移轉至4G。此外該項資費方案所提供的服務內容，應等於或優於原先方案的服務內容。

第二代行動通信（2G）業務，去(2017)年六月終止服務後，3G服務也將於今年12月31日停止。NCC統計，雖然目前全台4G用戶已達2200萬，但截至去年底，仍有643萬用戶使用3G。

去年2G終止業務時，曾有7天緩衝期，讓來不及移轉的用戶補救。翁柏宗表示，3G用戶數量較多，預計給予15天緩衝期。

根據去年第三波4G釋照結果，中華電信、台灣大哥大、遠傳、台灣之星等四家電信業者，都順利標得原3G頻段。NCC指出，業者在年底3G業務終止前，可視本身業務需求、用戶數等情況，彈性使用同一頻率進行3G與4G業務。

至於亞太電信，則已在去(2017)年底，率先全面終止3G業務。

使用3G手機或雙卡手機的民眾，有不少人擔心3G業務終止後，手機將不能使用。但因現在4G網路通話VoLTE並不普及，一般認為未來電信業者仍會使用4G異質網路提供3G的通訊服務。

不過3G用戶仍需將契約轉換成4G，並更換為4G SIM卡，才能使用。