打擊「假新聞」！法總統：可封鎖網站並懲罰媒體

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國總統馬克宏在3日新年記者會上宣布，政府將在今(2018)年第一季接近尾聲時動議新法案，並賦予有關當局於選舉期間相關權力來打擊散播假新聞的媒體；預計年底本案可送至部長會議討論。

綜合《FRANCE 24》、《費加洛報》(Le Figaro)、《世界報》(Le Monde)及各外媒報導，2016年美國總統選舉期間，網路上充斥各種誤導民眾的假新聞，對於此事法國總統馬克宏至今記憶猶新，因為他在去年總統選舉期間也深受其害。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，現今只要花幾千塊歐元，就可以在社群媒體上匿名散播假新聞，以各種語言形式呈現，抹黑政府官員、他人人格、公眾人物，甚至是記者。

「我們會透過司法系統的調整，來保護我們的民主不受假新聞侵害」，馬克宏補充道。

不少媒體解讀，馬克宏這次提出新法，應是針對俄羅斯媒體在美法兩國進行總統大選期間，抹黑或是在敏感議題上散播不實訊息等情事，而提出這項新法。馬克宏上任後曾訪問俄羅斯與總統普丁（Vladimir Poutine）會面，並在記者會上當着俄羅斯媒體RT及Sputnik面前批評他們影響法國選舉。因此，這次的新法除了衝著這兩家媒體所經營的法語頻道，更是衝著共同敵人，Fake News（假新聞）。

為了對抗「假新聞」，馬克宏還提出，在競選期間如有假新聞發布，透過緊急程序，主管機關可獲得法官授權刪除網頁、關閉使用者帳號，甚至封鎖網站。另外，他還說，法國高級視聽委員會（Conseil Supérieur de l’Audiovisuel）將可享有權力對付那些受外國政府控制或影響的電視台。

對抗假新聞的構想一出，引來不少人的疑問，例如如何定義和界定假新聞以及如何懲罰跨國網路媒體。法國總統馬克宏也建議記者們應該借鏡無國界記者（Reporters sans frontières）的職業道義以建構媒體認證系統。馬克宏提醒，傳播媒體是為大眾服務，也是一面鏡子，應記住其存在的理由與公共利益的使命。

法國總統馬克宏在新年記者會，面對400位記者長達30分鐘的致詞，除了提出對抗假新聞的期許，也對去(2017)年遭到殺害或被監禁的記者們致敬，並表示國是訪問中國時，他將會提及「監禁記者」的情況。