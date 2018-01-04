【分析】朝鮮半島的緊張情勢真的會有重大突破嗎?

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)2017年，全球經歷了朝鮮半島二戰以降最緊張的一年。北韓發展核武的技術達到高峰，且不斷進行核試驗，攻擊目標直指美國。東北亞的和平現況，看似瀕臨瓦解。

然而，在新年的開端，北韓領導人金正恩卻向南韓遞出了橄欖枝，希望與南韓改善雙邊關係。他說，或許，2月在南韓平昌所舉辦的冬季奧運，會是一個雙方代表團見面的契機。首爾立即接下橄欖枝，表示願意見面與會談。金正恩也在昨(3)日給予善意回應。​

北韓領導人金正恩在新年開端發表演說，希望與南韓改善雙邊關係。(美聯社)

朝鮮半島的緊張情勢會因此有重大突破嗎? 以下根據《美聯社》報導，分析若干重要問題：​

問：南北韓雙方(代表)有多高的可能性會見面?

答：以目前狀況而論，很有可能，儘管「見面」是雙方達成共識最容易的一步。

南韓總統文在寅一直期盼與北韓維持良好關係。在競選期間，文在寅即採取與前任總統朴槿惠不同的立場，對於北韓的態度較為柔軟。

儘管在北韓不斷試射飛彈的情況下，文在寅被迫對北韓的態度轉趨強硬，但始終希望雙方能重啟對話。

由於金正恩近年來似乎對於「對話」不大感興趣，如今突然向南韓釋出善意，也引起懷疑聲浪，質疑金正恩是否將利用對話，降低國際對北韓的施壓。然而，北韓仍會低調地精進核武能力，最終目標仍是攻擊美國本土。

國際社會對於韓北韓雙方領導人的互動相當關注。 (美聯社)

問：為何即使雙方坐下談話，仍難替朝鮮半島帶來實質和平?

答：二戰以降，朝鮮半島70年敵對關係下的腥風血雨與暗潮洶湧可能是最精簡扼要的答案。

從二戰到韓戰結束，確立了南北韓的分治與敵對關係。其後，南北韓傳出相互暗殺、綁架的消息不斷。2010年，南韓更是譴責北韓殺害其50位國民。

當朝鮮半島歷史如此血腥不堪，雙方又自擁有背後支持的勢力，對於談話的每一個細節，都會格外審慎。如何創造實質和平，也因此需要更多時間跟努力。

位在南韓指向北韓首都平壤的地理指標。 (美聯社)

問：如果雙方面見了，會有重大突破嗎?

答：只要雙方「見面」，就算是重大突破了，尤其在經歷了去年，彷彿隨時可能開戰的一年。

倘若雙方真能展開對話，第一輪必是低階會談，商討如何促成高階會談。此外，有關各方很可能會因為「地位或位階」問題、雙方長期的敵對關係等談不攏，使相關協議難以達成。