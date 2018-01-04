早晚溫差大 部分地區有零星雨勢機會

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）氣象專家吳德榮今（4）日在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今日氣溫仍是早晚溫差大，下半天到周（7）日起水氣增多，各地雲量多、部分地區將有局部雨，氣溫略升。

吳德榮表示，今日中層水氣開始移入，各地晴轉多雲，下半天起將帶來零星飄雨的機率，愈晚愈明顯，早晚溫差大。周五至周六（5至6日）又有中層水氣的匯入，各地雲量多、有局部雨，高溫降，低溫變化不大，日夜溫差縮小，天氣明顯轉涼。週(7)日鋒面略北移，各地仍有局部雨，中部以北降雨較明顯，氣溫略升。

下周一（8日）起冷鋒面報到，氣溫驟降、轉濕冷。下周二（9日）轉乾冷。下周三到五（10至12日）清晨，此波冷空氣將創入冬以來的最低氣溫，成為第一波「寒流」的機率頗高！但外國某協會預報此波寒流台北有望降到7度左右，吳德榮認為，大家只要觀察其昨天「台中市」的預報(13至19度)，與實測(15至26度)的差異，如果這是第2天的預報能力，那麼就可決定其6天後的預報，到底能相信多少！

颱風消息方面，根據中央氣象局預測，昨（3）日上午成形的布拉萬颱風目前在胡志明市東北東方110公里之處，朝台灣方向而來，但前緣結構較鬆散，即將減弱為熱帶性低氣壓。