加拿大首席經濟學家：應將台灣列入CPTPP第二輪談判

（中央社記者胡玉立多倫多3日專電）台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）獲加拿大媒體支持。環球郵報（The Globe and Mail）日前刊登的一篇專文建議，可將台灣列入CPTPP第二輪談判對象。

加拿大環球郵報在12月29日刊出的這篇專文，以「現在正是重新設定加拿大對亞洲貿易談判的時刻」為題，作者是加拿大諮議局前資深副總裁兼首席經濟學家霍奇森（Glen Hodgson）。

​霍奇森表示，加拿大將亞洲視為政策優先是正確的；此時正是重新設定對亞洲貿易的時刻。他建議加拿大應將貿易重點放在整個亞太地區，而非僅於中國大陸，加拿大才能在推進自由貿易方面直接獲益。

他指出，當前加拿大的首要任務應是及時完成環太平洋國家之間的自由貿易協定，及時完成「跨太平洋夥伴全面進步協定」。

霍奇森表示，加韓目前已簽署雙邊自由貿易協定，若加拿大及時完成「跨太平洋夥伴全面進步協定」，可以加強與日本的經貿投資關係，為擴大亞太地區自由貿易創造平台，有利區域及全球發展。

而除了最初加入「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的成員國之外，對加拿大出口商和投資者具有吸引力之市場包括：哥倫比亞、印尼、台灣及泰國等，也可以列入「跨太平洋夥伴全面進步協定」第二輪談判對象。至於其他國家若接受協定的原則與條件，也可加入。

至於中國大陸方面，霍奇森指出，加拿大與中國貿易談判最困難的地方在於：如何區隔商業利益與政治利益。中國大陸的一黨專政體制，意味著任何法治、人權及勞工標準等議題，都可能成為貿易談判障礙，自由貿易的談判進展，可能很緩慢。

霍奇森主張，面對中國大陸，加拿大應設法超越「以市場准入及取消關稅為重點」的單純貿易協定，要求中國提供更開放、公平競爭的市場，讓加國企業得以參與財富管理、保險、專業服務及銀行業務等高價值服務。

不過，霍奇森也提到，智慧財產權和任意解釋法規，一向是與中國大陸貿易的長期問題；有關勞動力流動（labour mobility）也是服貿談判的棘手議題。他建議加拿大，應選擇可早期收穫的具體進展領域來談，但即便如此，仍可能因政治議題告吹。