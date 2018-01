酷寒籠罩美東 陽光之州近30年來首飄雪

(中央社邁阿密3日綜合外電報導)酷寒籠罩美國東岸,就連素有「陽光之州」稱號的佛羅里達州今天也降下皚皚白雪,北佛州居民已近30年沒看過這幅景象。

法新社和美聯社報導,美國國家氣象局(National Weather Service)警告,強烈冬季風暴今明兩天將挾帶大量冰雪襲擊美東,暴風雪範圍從東南部的佛州一路延伸至新英格蘭(New England)和東北部地區。

​紐約市已進入冬季風暴警戒狀態,今晚至明天預計降下3至6英寸(8至15公分)雪量。

根據氣象頻道(The Weather Channel),佛州首府塔拉哈西(Tallahassee)居民今天起床時,發現地面覆蓋一層0.1英寸(0.254公分)的薄薄積雪,這是佛州自1989年以來首度出現明顯降雪。

佛州居民紛紛將白雪覆蓋拖鞋和戶外泳池的照片上傳至社群媒體。在一向溫暖的佛州,居民較常見到颶風侵襲,而非一片銀白色的世界。

Just a boy, his dog and his backyard...and some snow. #Tallahassee #TLHWinterStorm pic.twitter.com/G3JeqfVLFT