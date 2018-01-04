〈時評〉邁入選舉年 百姓要休養生息  

今年正式邁入選舉年，蔡英文政府在五月也要跨入第三年，相對於前兩年推動各項改革，以及政府工程的打地基工作，今年除了讓百姓休養生息外，更重要是緊盯各項前瞻基礎工作建設的執行進度，才能真正擴大內需，帶動另一波經濟成長。



民進黨政府上台以來，一直最被外界所批評的環結，就是重政治、輕民生，花了許多時間和精力，處理一些爭議性的事件，對於經濟著力較少，這樣的施政方針和主軸，確實讓各界對民進黨的評價不一。



台灣社會對於推動社會改革，絕對是支持、不吝給予掌聲，只是何時推動，各方判斷可能不一。從民進黨重返執政後，第一年開始成立黨產會，追討國民黨產，到了去年，又通過促進轉型正義條例，難免予人將矛頭對準國民黨的負面形象。



不僅如此，年金改革在去年完成教師和公務人員部分，目前軍人年改方案也已出爐，預計在今年上半年開始審查，以促使軍公教的年金改革能在7月1日正式上路。只是在推動過程中，族群撕裂的衝突，已讓台灣付出不少代價。



另方面，勞基法再修正案的紛擾，已足足將台灣困住一年，在即將登場立法院臨時會，將解決這些爭議，只是一波未平，一波又起，在勞團不滿再修法的態勢下，接下來的街頭對立，將在所難免。



很少執政黨會像蔡英文總統一樣，尚未取得連任前，積極推動各種改革，甚至造成民調滑落，但所幸到下次總統大選，還有兩年的時間，尚可拉抬情勢。然而，民進黨政府的期中考試，就是今年底的縣市長選舉，如何開出紅盤，重新塑造民進黨繼續執政的氛圍，將是重中之重。



如同蔡總統在去年就職滿周年時，就對外說明過去是打基礎的一年，未來將是建設年；確實，在年改上路後，國家財政將陸續好轉，而前曕基礎建設取得法源和第一期的預算後，今年將正式發包執行，這些都有助於帶動台灣往正向發展，創造更好的經濟條件。



若民進黨棄這些民生經濟於不顧，卻依然執著於政治的算計，絕非百姓所樂見。選舉年，更應給人民看到希望與未來，不再是政黨紛擾。