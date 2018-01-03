【跳脫框架】高雄設計節2800本書   讓參觀者隨意踩踏 

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）你一定沒看過這樣的書展，它顛覆了書本整整齊齊放在架上的傳統觀念，將2800多本的書平鋪在地板上，不但可以踩踏，還可以在上面翻滾。

高雄市一家書店「 BOOKING」與高雄設計節合作，讓藝術家佈展。最初只是想把書架上的書取下，改放畫作，卻意外發現把相同色系的封面擺在一起，讓所有書名赤裸裸呈現在大家眼前，反而讓人更想閱讀。

但由於傳統觀念總是說大家要愛書惜書，像這樣把書踩在腳下，不但讓許多參觀者猶豫不前，也引發正反兩面爭論。展覽推出以來，書店老闆李昆霖聽到不少愛書人的罵聲，包括媒體。

翻攝BOOKING官方臉書

不過他在臉書解釋說，

這次展覽的緣起是為了呼應高雄設計節，將商業空間開放為展覽空間，試著想像平時熟悉的空間一旦被翻轉會是什麼樣子。

其次，我們都是一群愛書的人，不然不會在高雄獨力經營書店快十年；而我們觀察到，隨著人們閱讀習慣碎片化、移動化，實體書漸漸失去市場，架子上的書流動率僅有10%，剩下的90%彷彿死亡，死在書架上。

直到攤開在地上，它以另一種方式重生。

在實體書經營日漸慘澹的今天，看到有這麼多愛書的人為愛發聲，真的是一件很感動的事情。 這個展讓我們發現，只要我們稍微做了一點不一樣的嘗試，周圍就會有一股無法抵抗的強大力量把你往下拉。 這股力量並不粗暴，它會溫柔的糾正你這樣做不好 我們觀察到這個社會充滿了一股不願成長的能量，大家太滿足於現況。尊循著上一代的教悔 我們想要做的，並不是教育你們該怎麼做，（反正上一代跟現在這一代已經定型）而是提供下一代一個不一樣的思考模式，勇於突破框架。

這項藝術展到1月8日就要結束，書店老闆對於活動引爆兩極看法，也覺得很有趣，正在思考是不是把現狀留下來，讓更多人思考書到底是要放在書架上供著，才是愛書，還是拿下來踩著，順便拿出來翻翻，才是書本存在的意義。

翻攝BOOKING官方臉書

負責人表示，週末歡迎大家帶著小孩來親近書籍，你將會發現自己跟小孩會對知識的載體有不一樣的感受。他也誠心邀請大家有機會能來BOOKING看看，如果你能親臨現場，一定能有所體會。

書店提供的展覽資訊如下

【BOOKING X Eggo Town】

展覽期間：12/28-1/8

費用：免費

開放參觀時間：11:00-20:00

地址：高雄市鹽埕區瀨南街177號（BOOKING一樓）

PS. 謝謝大家擔心這些書被踩過誰敢買的問題，這些書都是BOOKING藏書，不會販售。每一本書也都有包書套，後續清潔及更換都是很容易的。

此外，展覽是免費的。關於衛生考量的問題，店內目前有提供襪套供來參觀的客人使用，並且書籍都有用書套保護，再加上店員們每日都會清潔、擦拭書籍，並搭配淨淨剋菌液為書籍們抗菌除臭，盡量讓這個場域保持在最佳狀態。或是您有更好的做法也可以提供給我們做改善，共同讓這個展覽更為完整、更為貼近人心，我們將萬分感激。

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