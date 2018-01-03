臺北市、嘉義縣及高雄市獲城市好旅宿管理績效評比特優獎

（台灣英文新聞／廖秋煌 報導）交通部觀光局今(四)公布「106年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」結果，臺北市、嘉義縣及高雄市獲特優獎。

為因應近年旅宿業發展蓬勃，維護消費權益並保障公共安全，提升縣市政府旅宿業管理績效，交通部觀光局透過各界專家學者組成之評比小組就縣市政府執行旅館及民宿稽查、管理及輔導等各項績效提供專業之建議，以提升消費權益並保障公共安全。

去(2016)年度之評比重點在於非法旅宿管理及稽查，去年各縣市政府在旅宿管理上具有不少成果，如公共意外責任保險投保合法旅館已達99.9%、合法民宿達95.5%業者投保；在未合法業者管理上，已超過半數的縣市皆定期於官方網站中揭露非法稽查資訊，並發文要求訂房網站下架非法旅宿、不定期赴旅展檢視禮券等，及針對重大違規案件祭出斷水斷電手段達嚇阻作用等成效，持續提升未合法旅宿管理制度及保證旅客住宿權益。

本次在參與評比22縣市共有13個縣市獲獎，為近年最優，獲得特優之縣市為臺北市政府、嘉義縣政府及高雄市政府，優等縣市為基隆市政府、臺中市政府、彰化縣政府、嘉義市政府及臺南市政府，甲等縣市為新北市政府、桃園市政府、臺東縣政府及澎湖縣政府，績效進步獎則為南投縣政府。

特優中臺北市以合法旅館管理制度完善，並對非法業者查處上作法極有創意與效率，包含管委會協助蒐證、左鄰右舍的檢舉和合法業者的制衡等，極具為其他縣市參考；高雄市在旅宿管理上積極主動輔導業者參與穆斯林認證、星級旅館及好客民宿，並在稽查上極具用心，具有完善之標準作業程序，勤查重罰展現決心；嘉義縣在有限人力下將旅宿資料完成系統化管理，並針對轄內旅宿業者每年皆查察至少1次以上，並即時於交通部觀光局官網及縣府官網進行同步。