以色列警告非洲移民：離開以色列否則終身坐牢

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)以色列政府告知數千位來自非洲的非法移民，限期三個月出境，否則將面臨無期徒刑。

根據英國《衛報》今(3)日報導，以色列政府的這項聲明引發不少人權團體抗議。在以色列，目前約有4萬名來自非洲厄利垂亞(Eritrea)與蘇丹(Sudan)的移民。這些移民在當地造成不少爭議與討論。​

以色列政府表示，未申請難民合法身分的非法移民將會收到內政部通知，要求其申請居留證，否則得離開以色列，或是面臨無期徒刑的罰責。

以色列成為非洲難民逃往歐洲的中繼站

厄利垂亞與蘇丹多年內戰不斷，政治動盪不安，國內武裝勢力群雄割據，人民被迫紛紛逃離家園，北上西亞與歐洲，以求生存。

而以色列因其地理位置鄰近北非與東非，成為厄利垂亞與蘇丹的難民從埃及逃往歐洲的絕佳中繼站。由於難民營的生活環境又比埃及好一些，更是湧入上萬名難民。

基於地利之便，以色列成為不少非洲難民逃往歐洲的中繼站。 (臺灣英文新聞 車懿恬製)

以色列的兩難：人道與實際問題的考量

以色列政府早自2012年起，不定期驅離來自非洲的非法移民。這個由曾為全世界難民，無家可歸的猶太民族所組成的國家，之所以近年來嚴格採取移民控管政策，主要原因有以下二點：

其一，國家安全問題：以色列與巴勒斯坦及其他中東國家，長期因為領土與宗教問題大小衝突不斷，使得以色列本身即為一不安定社會。上萬名難民的湧入，更是雪上加霜，引發更多的治安問題。

其二，社會福利問題：以色列為一個由不少移民組成，人口僅800萬的新興國家，每年有上萬名來自世界各地的猶太人，依以色列所制定的《回歸法》，取得以色列國籍。政府每年須花費大筆經費，保障新移民的公民權(包括工作權、教育權與社會福利等)。合法的新移民已成為政府沉重負擔，更遑論來自非洲的非法移民。

以色列總理納坦雅胡也曾在2015年表示，以色列並非對難民漠不關心，只是以色列太小，不能被難民淹沒，因此必須控管難民湧入以色列的數量。另外，納坦雅胡也呼籲相關各國，共同商討解決難民問題的對策。