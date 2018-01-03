【實測】三大瀏覽器誰最省電？微軟公布PK結果

（台灣英文新聞／科技組​ 綜合報導）Microsoft Edge自2015年問世以來，市佔率始終落後Google Chrome，為積極提升Edge的市占率，微軟日前在官方YouTube頻道釋出最新測試影片，以同樣規格及配備的筆電，分別安裝 Microsoft Edge、Chrome與Firefox三款主流瀏覽器，並測試不同瀏覽器播放影片時，電池耗電量的表現。

在這實測評比中，微軟統一採用Surface Book筆電，並搭載Windows 10秋季創作者更新版，並分別使用三款不同瀏覽器，進行同一支串流影片、採持續循環播放的模式，比較各款瀏覽器誰最省電。

實測結果發現，使用 Microsoft Edge 瀏覽器播放影片時，電力可持續長達 16小時 8分鐘，Chrome 則可持續達 13小時31分鐘；Firefox 則是花了 9小時52分鐘。也就是說，實驗測試結果顯示，使用Edge瀏覽器播放影片的耗電量最低，且Edge擁有省電效能優勢明顯優於其他兩款瀏覽器。

這項測試影片公布後，引發不少網友爭議，質疑該實驗測試是由微軟自家親自進行，當然是微軟瀏覽器勝出；也有網友指出，此次測試並未公布所使用的瀏覽器版本為何，且也沒有把Safari、Opera瀏覽器列入評比項目，認為實測結果有待商榷。