【安全又友善】日人海外過年　首選台灣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）大多數日本人從12月30日起到1月4日放新年長假，有日本觀光業者調查顯示，日本人到海外放新年假的首選地是台灣。12月31日在台北101週邊人潮洶湧，其中就有不少來自日本的觀光客。

中央社引述日本阪急交通社公司調查顯示，2017-2018年，日本人到海外旅行地的排行榜，台灣與去年相同，高居第1名，其次是義大利、德國、西班牙、中國大陸、越南、埃及、新加坡、夏威夷、香港。



報導中還訪問多位日籍觀光客。例如12月31日除夕夜，22歲的菅谷海輝與25歲遠藤大地，一同在台北101週邊的臨時夜市街逛街，等待台北101施放跨年倒數的煙火。



來自日本千葉縣的菅谷說，他是第一次來台灣觀光，因工作之故，目前住在沖繩（琉球）。從社群網站上得知台北101有壯麗的煙火施放，他非常期待親眼目睹。菅谷說，日本沒有像台北101這麼大型又免費的跨年活動可參加，來到台北101週邊，看到人山人海，他和友人都感到很快樂。



來自東京品川區、70多歲的吉澤女士也選擇在台北過年。她表示，日本和台灣的關係很友好，所以她很喜歡到台灣觀光，已經看過多次台北101美麗的跨年煙火。這次她選擇在北投溫泉區的日籍友人柏木家，一邊吃年夜飯，一邊看日本放送協會（NHK）的紅白歌唱大賽。

在日本雅虎網站上，日本網友紛紛表示「和韓國相比， 台灣的人們友善多了，日本近鄰諸國，唯一值得推薦的就是台灣了。」「台灣是個安全令人感到安心的國家，人氣會是第一，當然一點都不感到意外啊。」「台灣讓人超喜歡，中國讓人超厭惡，至於韓國，快點發布和進行宣戰命令吧。」