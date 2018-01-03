新北線上《游於藝》電競遊戲學藝術

新北市政府教育局今(3)日在新北市大觀國小與廣達文教基金會及臺灣大學葉丙成教授合辦「沒有畫筆的廣達藝術課！由新北走向世界」發表會， 現場由教育局副局長黃靜怡與學生代表組成的A 、BTEAM，進行線上藝術PK，率先體驗實境學習與虛擬遊戲的學習藝術新方式造就無限可能，讓更豐富多樣的教育資源躍出校園圍牆，走向世界。

教育局副局長黃靜怡表示，藝術文化帶入校園，提升學生藝術與美感素養，是新北市一直努力的目標，這次透過產官學的合作案突破傳統藝術教育學習方式的框架，以兼具遊戲性與教育性的虛擬教室，帶給新北市藝術教育的新風貌。

廣達文教基金會徐繪珈執行長表示，廣達線上《游於藝》所構築起的虛擬教室，學生只需要數位載具及網路即可從實境穿越網路，新北市政府教育局 101年起與廣達基金會合作「游於藝校園巡展」計畫，至今巡展嘉惠84所國中小，約10萬名師生。106年4月與臺灣 大學葉丙成教授PaGamO團隊，簽訂合作備忘錄，開啟透過競賽 學習的新方式；今(107)年起，擴大至藝術教育範疇，以廣達線上《游於藝》題庫，打造全國首創透過電競遊戲學習藝術， 翻轉傳統的學習方式。

參與這次線上游於藝-電競PK賽的大觀國小學生代表4年7班曾璿蓉表示，為了要過關得到寶物，必須專心想題目的意思，並且把它記下來，為了加速過關，有時候還會先查資料，以後會與家人朋友同學一起玩。

教育局表示透過新北親師生平台和PaGamO遊戲學習平台的介接，吸引學生主動學習藝術，以線上《游於藝》 益智遊戲培養學生藝術史、藝術鑑賞及藝術評論等相關知識， 使有形的廣達《游於藝》資源轉化為無限的人文資產，跨出時空疆界，讓更多孩子因為遊戲愛上學習。