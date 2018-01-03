富邦金控攜手第一社福 『讓愛轉動 為你加油』

為了協助年邁者照護老年憨兒的雙老化家庭募集經費，富邦金控攜手第一社會福利基金會今日(1/3)在美麗華高爾夫鄉村俱樂部舉辦『讓愛轉動 為你加油』公益球敘活動。富邦贊助的體育選手齊聚響應，包含富邦悍將副領隊陳金鋒、舉重金牌選手郭婞淳、高球選手盧建順、潘政琮、徐薇凌、姚宣榆等以及富邦勇士陳孝榮、富邦悍將高國輝、胡金龍、蕭一傑等皆到場共襄盛舉，希望社會大眾對心智障礙者的老化議題給予更多關注，也盼為社福團體於募款寒冬中送暖。

『讓愛轉動 為你加油』公益球敘在第一社會福利基金會董事長柴松林觀禮，富邦集團董事長蔡明忠、陳金鋒、郭婞淳及潘政琮一起進行開球儀式後揭開序幕。蔡明忠表示，富邦集團長期以來整合各項資源，積極參與社會公益活動，希望能發揮「正向的力量」讓世界持續美好。『讓愛轉動 為你加油』公益球敘主要是關注心智障礙者的「雙老化議題」，台灣逐漸邁入高齡化社會，而這些擁有心智障礙者成員的弱勢家庭，在面對照顧者與被照顧者都步向老化的情況時，需要更多專業的協助。希望透過本次公益球敘，能拋磚引玉讓更多企業及社會大眾來共同關注這議題。

蔡明忠同時表示，富邦贊助的台灣高球好手潘政琮近年來持續關注心智障礙者的「雙老化議題」，並積極參與第一社福基金會活動，為了讓更多社會大眾關注此議題，特別邀請富邦加入關懷行列。為此，富邦規劃本次公益球敘。邀請富邦贊助的各項體育選手共襄盛舉，大家紛紛排開忙碌訓練日程親自參與，今天活動的陣容都是目前台灣各體育領域的佼佼者，包括台灣高球國寶級選手謝敏男老師、盧建順理事長、台灣巨砲陳金鋒、富邦悍將的胡金龍、高國輝、蕭一傑；舉重金牌選手郭婞淳、富邦勇士的陳孝榮，當然還有第一社福的老朋友潘政琮以及台灣目前高球年輕好手徐薇凌、姚宣榆等。感謝這些選手熱情的參與，未來富邦也將持續贊助體育，並透過集團公益平台積極參與社會公益活動，創造社會的共好。

第一社福的賴美智執行長表示，很感謝富邦金控這次與第一社福共同發起公益球敘的活動，也很開心有這麼多願意關心心智障礙「雙老化議題」的體育選手們共同響應。心智障礙者的老化速度約比一般人快，所以第一社福平時就積極的規劃適學員們的體能活動，希望能延緩老化，甚或強化健康。第一社福服務心智障礙者38年來，服務對象也漸漸年邁，他們這一生帶著障礙成長，而現正經歷著「帶著障礙老化」的歷程，所以必須要有好的健康才能延緩退化，今天也非常謝謝富邦邀請的體育選手特地帶領第一社福的學員在果嶺嘗試打高爾夫球，在友善的氛圍中享受很不一樣的生活體驗，留存美好的記憶。

第一社福照顧和訓練中重度心智障礙幼兒及成人已將達38年，近年來服務過程中印證了國內外實務發現：中重度心智障礙成人老化及退化速度比一般人提早將近20年；而國家發展委員會於日前指出至今年年底，台灣國內65歲以上的老年人口比例將達13.9%，明年即超過14%，正式從高齡化社會邁入高齡社會。衛生福利統計處2017年第3季統計公布，在全國共38萬7756人的心智障礙人口中，45歲以上就有19萬2938人，佔全部人數的一半。約莫40歲左右，心智障礙者的身心功能退化痕跡陸續出現，而隨著人口結構高齡化，他們的平均餘命也逐漸延長，同時間他們的父母也成為高齡者，社會面臨的「雙老化家庭」議題所引發出的照顧安全及品質問題確實是不容忽視的。

「雙老化家庭」需要社工、教保老師、復健治療師、護理營養師、居家服務員等專業團隊的支援。第一社福38年來服務心智障礙者及其家庭，有感於社會上發生老爸媽因為無法承擔照顧壓以致於帶著老憨兒一起尋短的事件時有所聞，令人頗感遺憾，故近年來努力提供中高齡心智障礙者住宿服務、老化準備支持服務、健康強化、以及生死教育等，冀能讓老爸媽安心放心，老憨兒健康快樂。

今日『讓愛轉動 為你加油』公益球敘活動，上午由富邦贊助的高球選手、現任台灣長春高爾夫球協會理事長盧建順領軍，包含潘政琮、姚宣榆、徐薇凌、陳宇茹、葉昱辰、王偉軒、陳彥寧等，帶領第一社福的心智障礙學員們一同進行高球初體驗，學員們第一次站上果嶺揮桿，興奮之情溢於言表。下午則由台灣巨砲陳金鋒、舉重金牌選手郭婞淳及富邦勇士陳孝榮，和學員們一起在球場賣店進行點心服務，將基金會製作的手工餅乾分享給與會的選手及貴賓們，陳金鋒並和學員一起參觀球場並觀賞職業選手們揮球英姿，互動場景溫馨感人。