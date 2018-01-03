中國禁外國垃圾進口　英國現垃圾危機

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導) 中國自2018年開始禁止象牙貿易，也同步實施《關於禁止外國垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，要求全面禁止外國垃圾的進口，其中包括廢棄塑膠、廢紙、廢棄爐渣、廢棄紡織品以及礦渣等逾20種。這項新規定啟動後，令外國垃圾進口大宗的英國回收業者不知所措。

《BBC》報導，2014年至2016年，英國每年出口約80萬噸的塑膠廢料，其中約50萬噸運往中國和香港。英國回收協會（UK Recycling Association）表示，英國目前沒有能力處理大部分的廢料，協會行政總裁西蒙·艾林（Simon Ellin）表示，他不知道短期內可以如何應對這個問題，「這對我們來說是一大打擊，是我們這個行業的一個轉折點。」

綜合外電報導，中國從1995年到2016年的20年間，每年進口的外國垃圾量從450萬噸增長到4,500萬噸。而去(2017)年一年的進口垃圾量就高達730萬噸，占全球廢棄物年產量的56%，中國這項禁令一出，令全球多數環保回收業者不知所措。

英國地方政府協會（Local Government Association）的彼得·弗萊明（Peter Fleming）對《BBC》表示，很明顯焚化需要擔當一部分的角色，但並不是全國所有地方都有焚化爐。

《澎湃新聞網》也報導，智庫Green Alliance高級政策顧問皮克（Libby Peake）表示，今後這些廢棄物可能需要在英國國內「填埋、焚燒或堆放」，但這勢必引起環保團體的強烈抵制。

綠色和平組織（Greenpeace）的路易絲·艾奇（Louise Edge）向《BBC》表示，焚化是一個錯誤的答案——它是一種高碳排放和不可再生的發電方式，而且會製造有毒化學物質和重金屬。

英國政府正就一次性使用塑膠徵税，以及針對塑膠瓶儲藏計劃問題，向相關行業機構進行諮詢。期望在面對中國禁止外國垃圾進口政策上，找出如何達成長期目標以解決這短暫危機。英國環境大臣邁克爾·戈夫（Michael Gove）表示，他的長遠計劃是要減少塑料在經濟當中的比重，減少不同塑料的數量，簡化地方當局法規，令人們能夠更容易判斷什麼是可回收和不可回收的，以及增加回收率。但至目前為止，一切尚未清晰。