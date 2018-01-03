名牌加身多是借　IG時尚網紅遭爆料霸氣回：沒說過是名媛！

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）知名時尚部落客Doris遭人在媒體爆料，指在社群媒體上「膨風」，奢華富裕形象是假的，讀者爆料她IG上頂級名牌包多是借來的，而她的另一半財務狀況堪慮等等。Doris周三上午就在臉書專頁回應，「從來沒有以名媛姿態自居過」，「只是想在部落格分享生活及穿搭」，指爆料者捕風捉影，將不理會爆料。

還記得之前網路影片，講述別人臉書的炫耀文或出遊照，千萬別認真，而因此覺得自己是魯蛇而沮喪，現在有網紅時尚部落客也遭爆IG照片的物品很多不是自己擁有的。

鏡周刊3日報導，連台灣第一名媛孫芸芸也關注的時尚部落客Doris，其實過去是一名伊林模特兒，擁有一雙長腿高佻亮麗，但知名度未開。後來她與一名曾與藝人交往的商人鍾孟志交往，他將她轉型為時尚部落客，每天寫設計師精品穿搭文，包括CD、HERMÈS、Louis Vuitton等等，甚獲關注因此走紅，但爆料者指這些精品有些是Doris向友人商借，有些是向名品二手店補價差換新品而來，去堆砌富裕的形象。

報導指Doris在IG上分享的海外高檔旅行出遊照，精緻高檔房間是友人的，指她刻意營造精緻生活品質的假象。

Doris的Doris' fashion diary臉書專頁目前已有21萬人追蹤，有許多鐵粉，她自己創業的韓國精品服飾店自前年開始獲利，並準備在韓國成立自有品牌。

Doris在報導出來後立即回應，心情似不受影響，指爆料者捕風捉影，她是專業時尚部落客，積極分享穿搭，表達自己時尚態度，從未以名媛自居，也批報導不實。其友人名律師李怡貞也跳出來辯護，指報導有關Doris生活態度不佳為不實指控。