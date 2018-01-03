歐洲民族主義高漲 法科西島民族主義者掌權

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)2018年對法國的科西島（Corsica）來説，無疑是重要的一年。

法國《世界報》報導，科西島在42年前被分成兩個省份。而今(2018)年，科西島將被統一成一個「領土集體」（法語：collectivité，法國行政單位），且主張科西島應該加強自治、甚至邁向獨立的民族主義者，也因第一次掌控議會絕對多數而獲得巨大的權力。

從2014年科西島前地方議會主席Gilles Simeoni贏得島上大城巴斯提亞（Bastia）後，民族主義者的腳步就開始大幅邁進。隔年，民族主義者聯盟雖然在議會中只得到了相對多數，但領導自治派的Simeoni和領導獨立派的Jean-Guy Talamoni，因此分別就任行政長官和議會院長。

而去(2017)年的議會大選結果，讓兩人領導的政黨組成執政聯盟，象徵民族主義者一步步走進體制內權力。他們掌握了63個席次中的41席，幾乎可以完全控制科西島每年約10億歐元的預算，以及500名公務員。

面對民族主義者的勝利，法國總理Edouard Philippe宣佈科西島可以「成爲優先嘗試並執行吉倫特派（加強地方分權）憲章的地區」，不過他也強調，島上當權者必須在法國憲法框架下行事。

另一方面，Simeoni則表示，雙方展開真正談判的時機已經到來了，並呼籲法國中央政府勿錯失良機。

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