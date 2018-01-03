秘魯巴士墜崖  至少46死

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）根據祕魯警消的說法，當地時間2日一輛巴士行經一處俗稱「魔鬼彎」的公路時，不慎從懸崖峭壁上翻覆，墜落岩岸沙灘，造成至少46人死亡。

英國《衛報》報導，消防隊員Claudia Espinoza表示，當時接近中午，這輛巴士載著57名乘客正駛往秘魯首都利馬(Lima)，與一輛半掛式卡車擦撞，便朝100公尺深的懸崖墜下。

這輛巴士上下顛倒，墜落在太平洋沿岸，車內多名死者掉落岩石堆，公路巡邏警察主管Col Dino Escudero向記者表示，「死傷情況十分嚴重。」

Espinoza表示，由於車輛翻覆位置是在懸崖邊，並沒有公路直通海岸，更加深救援難度，但警消已試圖將五名嚴重傷者送至鄰近醫院。

交通意外在秘魯公路是很常見的，光是在2016年就有超過2,600人因交通事故死亡，在2015年三輛巴士與一輛卡車相撞意外造成逾30人死亡；去(2017)年11月一輛巴士在南安地斯山區衝下橋樑、掉落溪谷，導致20人死亡。

Espinoza表示，昨日交通意外的乘客中，有許多人是在與家人慶祝新年假期後準備返回利馬。巴士行經的公路因為狹窄、時常被大霧籠罩，加上公路旁緊鄰懸崖，導致多起事故發生而被稱為「魔鬼彎」。