2018年 10大台灣路跑活動 你報名了嗎？

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 2018年的路跑賽事很多，台灣英文新聞帶你來看看今年會有哪些路跑賽事。

1. 2018 金門馬拉松 (國立金門大學)

今年的金門馬拉松將在1月13日以及14日舉行。金門縣政府為推廣全民運動也兼顧金門離島的觀光效益，2018年將休閒組賽事於馬拉松前一天舉行，即1月13日，隔天1月14日則舉辦全程及半程馬拉松、11.2公里組專業賽事，讓一天的馬拉松能持續為二天的嘉年華，讓選手在空餘時間能細細品嚐金門的美景。

2. 2018 臺北渣打公益馬拉松 (總統府/大佳河濱公園)

渣打馬拉松是全台灣最大的馬拉松賽事，今年的臺北渣打馬拉松將在1月28日舉行。渣打馬拉松的報名狀況熱烈，早在2017年12月5日已全數額滿。渣打馬拉松在2017年邀請了藝人李毓芬、代表台灣出征世大運拿下銀牌的陳傑。今年則是邀請了台灣女子天團S.H.E成員Selina任家萱擔任形象大使。

3. 2018 臺北國道馬拉松 (淡水河六號敦煌水門)

臺北國道馬拉松是國內唯一歷史最悠久的路跑賽事，將在3月11日舉行，國內外的精英馬拉松跑者也將齊聚國道上。2017年參與臺北國道馬拉松的包括肯亞好手Muteti Lukas Wambua及Morris Wambua。

4. PUMA螢光夜跑台北站 (台北市/大佳河濱公園)

5. PUMA螢光夜跑高雄站 (高雄市/夢時代-時代大道)

國際知名大型夜跑賽事「PUMA 螢光夜跑」，今年將帶領全國跑友邁入夜跑新紀元，全新的夜跑路線將引領跑友跑過台灣兩大城市的美好景色，活動分別在2018年4月7日的台北站及4月14日的高雄站全力開跑。​在高雄站的全新路線將帶領跑友一覽愛河溼地公園等生態及文化觀光區，並沿愛河河畔橫跨預計於2019年拆除的青海陸橋，讓跑友留有高雄文化底蘊及城市美景的寶貴記憶。​台北站的路線亦將延續去年的新創路線，帶著台北站的跑者更加認識台北的人文氣息，在夜跑的同時也可以感受到城市不斷向前的動力。​

6. 2018 TAISHIN WOMEN RUN TPE (臺北市政府/大佳河濱公園)

由台新銀行冠名贊助，2018 TAISHIN WOMEN RUN TPE將於4月15日在台北舉行。台新銀行邀請認真的女人一起來參加，發現自己的可能，成為更好的自己！路跑不是男生的專利，女生穿上跑鞋、束起馬尾也能跑出自己的精彩。

7. 臺北市第十六屆舒跑杯路跑競賽 (臺北市政府市民廣場)

8. 2018 台灣精工城市路跑 (總統府前廣場)

9. 長庚紀念醫院 2018永慶盃路跑 (總統府前廣場)

10. 2018第14屆三星公益路跑 (臺北市政府)

三星公益路跑貫徹台灣三星對孩子「美學教育」的核心主張，將路跑打造為「孩子揮灑藝術天分的舞台」，同時成立「星美好獎助學金」，在2017年募集到200萬元的報名費用，捐贈給財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會，用以提供穩定的學習環境與資源，幫助弱勢學童就學及才能發展。三星公益路跑每年平均吸引27,000位民眾參加，今年將在10月14日舉行。