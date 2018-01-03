颶風104天後   波多黎各半數人口仍無電可用

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）去(2017)年9月瑪莉亞颶風登陸波多黎各，造成全島45%地區失去電力，電力輸送的程度目前也仍無法得知，儘管波多黎各的電力設備能產生69%的正常電力，但這無法顯示有多少居民的生活已恢復供電。

美媒Quartz報導，由於監測電力輸送的系統已中斷運作，上(12)月29日波多黎各政府估計約有66萬居民仍整日深陷黑暗中，約為全島150萬用電戶的45%。

據《美聯社》報導，在瑪莉亞颶風襲擊該島的104天後，當地工程師估計，到上(12)月11日為止，全島約半數人口仍未能擁有電力系統。

美軍工程部隊曾表示，估計到今(2018)年5月波多黎各才有可能全面復電，而山區可能是最後復電的區域。這表示有些地區可能要忍受長達八個月的無電之苦。

與此同時，美國也開始派遣暫時人力協助該地恢復正常生活，總部位於威斯康辛州的We Energies and the Wisconsin Public Service上周宣布，他們將派遣多位勞工到當地一個月協助重建；北卡羅萊納州的杜克能源公司(Duke Energy)承諾派遣220位勞工，總部位於德州的美國最大電力傳輸公司Oncor也將派遣1,500位勞工，而紐約州長Andrew Cuomo也在11月宣布將派遣350位勞工到波多黎各。