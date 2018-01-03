太陽能發電計畫數量排名 菲律賓為亞洲開發中國家第一

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 荷蘭的「太陽廣場」(Solarplaza)諮詢公司，近期出爐的「開發中國家太陽能發電計畫排名」報告中指出，針對太陽能發電計畫的數量排名，菲律賓已躍升為開發中亞洲國家排名第一、全球排名第二的新興市場。

該報告調查全球各國發展太陽能計畫的情況，並列出前50名發展計畫數量最多的國家。南非與智利以19件計畫並列全球第一；菲律賓以7件計畫位居第二；巴西、泰國與宏都拉斯則以5件計畫共同排名第三。

(翻攝 「太陽廣場」(Solarplaza)諮詢公司官方網站)

以亞洲開發中國家排名而言，菲律賓以7件太陽能發展計畫榮登第一，泰國以5件次之，哈薩克斯坦與巴基斯坦皆以1件並列第三。

(翻攝 「太陽廣場」(Solarplaza)諮詢公司官方網站)

太陽廣場分析師多洛塔爾(Marco Dorothal)表示，以太陽能發電來說，菲律賓算是相對年輕的國家，但卻已握有7件相關發展計畫，相當不容易。

他提到，菲律賓國內最大的太陽能發展計畫位於加地斯(Cadiz)太陽能發電廠。​

這座發電廠位於菲國中部的西內格羅省(Negros Occidental)的加地斯市，由泰國與菲律賓的公司合資，發電量132.5百萬瓦 (MW)。多洛塔爾表示，加地斯太陽能發電廠凝聚了菲國太陽能市場，證明菲律賓有能力處理大規模太陽能計畫。

他也提到，菲國當地的「太陽能菲律賓」(Solar Philippines)公司，自去年3月起在馬尼拉以北112公里的丹轆省(Taralc)康塞普松鎮(Concepcion)興建太陽能發電農場(solar farm)，完成後預計發電量可達150百萬瓦。​

另外，太陽廣場也進一步分析，儘管菲律賓現正經歷一些政策變革，但太陽能市場一直係菲國政府所大力支持，才能有今日的成就。

菲國太陽能市場極具發展潛力，在政府持續支持之下，已逐漸成為廉價電力主要來源。我國外貿協會的「馬尼拉台灣貿易中心」與旅菲台商，早已看準先機，向台商喊話，建議在「新南向政策」下，台商可考慮至菲國，與當地合作發展太陽能。