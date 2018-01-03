美智庫分析 中國是2018最大風險！

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)美國智庫「歐亞集團」（Eurasia Group）在當地時間1月2日發表今年風險預測報告，並指明今年最大的風險，就是中國！

報告稱，雖然中國一直以來都避而不提「全球領導」，也鮮少在外交事務上展現明顯的意識形態，不過在2017年習近平改變了政策。除了中國國內政治權力已穩固之外，川普捉摸不定的外交政策所創造出的權力真空，也幫習近平創造了改變政策的最好時機。

長久以來，西方政治學者都認爲，中國日漸壯大的中產階級會要求民主，促使掌權者進行改革。不過，事實證明，中國的政治模式相當穩定，甚至最近連美國都顯得遜色。報告認爲，強勢的習近平對上弱勢的川普，將導致全球政治秩序重新洗牌。這意味著，各國可能會更願意接受中國設計的各種國際標準。

文中以三個領域為例說明。在貿易和投資方面，中國大方的投資策略，明顯受到亞洲，非洲，甚至是美國後院的拉丁美洲各國政府歡迎。報告分析，當今世界上沒有其它國家，擁有比中國更有效的全球貿易投資策略。

在技術方面，雖然美中都有發展如人工智慧等最新技術，但中國用整個國家機器的力量，來為技術發展撐腰。

而在價值觀方面，中國不像西方國家會把貿易與援助和人權綁樁，而是採不干涉其他國家內政的態度，讓人權表現不佳的開發中國家感到魅力十足。

報告認爲，中國很可能會用其經濟力量來滲透其他國家，以擴大自身的政治影響力。不過，中國這樣的作爲也可能讓日本、印度、韓國等亞洲民主大國，感到自己的政治模式受到威脅，使區域摩擦更爲嚴重。

最後，報告指出中國模式雖然對西方國家來説，沒有什麽吸引力，但是對其他地區來講，中國的經濟發展正象徵著其模式的優越性。因此習近平推廣中國模式，並對外擴張中國影響力的政策，會成爲今年最大的風險。

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