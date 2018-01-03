2017赴越南外國旅客大增 台人數排第4

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）越南旅遊總局統計顯示，去年全年赴越南的外國旅客逾1292萬人次，與前年相較，成長29.1%。去年至越南旅遊的台灣人達61萬6232人次，成長21.5%，排名第4位。



根據統計，去年從航空入境越南的外國旅客約1091萬人次，從陸路入境的逾175萬人次，海運入境的近26萬人次。去(2017)年全年台灣遊客至越南旅遊人次達61萬6232人次，年增21.5%，排名第4。



2017年至越南旅遊的中國大陸旅客達401萬人次，排名第1；南韓和日本旅客分別為241萬人次和80萬人次，分居第2和第3。



另外，據統計，去年越南國內旅客逾7300萬人次，旅遊業收入約510兆越盾（約225億美元）。



越南旅遊業管理部門官員表示，除了加強觀光推廣，越南對入境外國人簽發電子簽證的措施自去年初上路，加上免簽等政策成效顯著，有助提升越南旅遊業發展。越南被聯合國世界旅遊組織列為2017年世界上旅遊業發展較快的國家之一。