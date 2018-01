【穿越時空】夏威夷客機2018年起飛　卻在2017年降落

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)夏威夷航空一架客機,在2017年最後一天,經歷了「回到過去」的「穿越時空」之旅,也在網路上引起熱議!

這架夏威夷航空446號班機,原訂紐西蘭時間2017年12月31日晚上11時55分,從奧克蘭起飛,但因故延誤10分鐘,直到2018年1月1日凌晨0時5分起飛。由於通過國際換日線,加上夏威夷檀香山的時間,落後紐西蘭奧克蘭23小時。這架班機歷經大約8小時的飛行,竟從2018年飛回2017年。

這架編號HAL 446的班機,降落檀香山的時間,是夏威夷當地2017年12月31日上午10時16分。

美國華府ABC 7電視台的記者山姆.史維納(Sam Sweeney),剛好在飛機上。他將這架班機的起降時刻表Po在個人推特上,才讓全機乘客「回到過去」的奇特經歷曝光。

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq