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【穿越時空】夏威夷客機2018年起飛　卻在2017年降落

這架飛機在2018年1月1日凌晨0時5分起飛，降落的時間卻是2017年12月31日上午10時16分。

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/01/03 15:21

翻攝官方臉書

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）夏威夷航空一架客機，在2017年最後一天，經歷了「回到過去」的「穿越時空」之旅，也在網路上引起熱議！

這架夏威夷航空446號班機，原訂紐西蘭時間2017年12月31日晚上11時55分，從奧克蘭起飛，但因故延誤10分鐘，直到2018年1月1日凌晨0時5分起飛。由於通過國際換日線，加上夏威夷檀香山的時間，落後紐西蘭奧克蘭23小時。這架班機歷經大約8小時的飛行，竟從2018年飛回2017年。

這架編號HAL 446的班機，降落檀香山的時間，是夏威夷當地2017年12月31日上午10時16分。

美國華府ABC  7電視台的記者山姆．史維納（Sam Sweeney），剛好在飛機上。他將這架班機的起降時刻表Po在個人推特上，才讓全機乘客「回到過去」的奇特經歷曝光。

 
夏威夷航空
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