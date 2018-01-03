東南亞國協籃球聯賽 第六週戰績排名

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 台灣代表隊寶島夢想家將在這週末在主場彰化體育館分別對上越南西貢熱火隊以及泰國莫諾吸血鬼。在這個賽季，幾隻球隊的世界外援(World Import)以及東南亞外援(Heritage Import)球員名單也有所更動。

我們一起來看看東南亞國協籃球聯賽進行到第六週的戰績排名。

第一名：香港東方籃球隊 Hong Kong Eastern (7勝0敗)

香港東方籃球隊在去年拿下7連勝，東南亞外援球員Tyler Lamb在上週拿下最佳東南亞外援球員。

第二名：中國南海功夫 Chong Son Kung Fu (3勝0敗)

中國南海功夫即將在本週六(6日)對戰印尼泗水騎士隊。他們在這個賽季也迎來新的東南亞外援- Fil-Am Mikh Mckinney，取代Jonathan Bermillo.

第三名：泰國莫諾吸血鬼 Mono Vampire Basketball Club (4勝3敗)

第四名：新加坡騰飛之獅 Singapore Slingers (3勝4敗)

兩屆世界外援球員MVP Christien Charlies加盟新加坡騰飛之獅，取代Ryan Wright。

第五名：菲律賓火焰 Tanduay Alab Pilipinas (1勝3敗)

兩名新加入的世界外援球員即將在2018年第一場對上馬來西亞猛龍的比賽登場，他們分別是Renaldo Balkman及Justin Brownlee。上個賽季參與的世

第六名：越南西貢熱火 Saigon Heat (1勝2敗)

第七名：馬來西亞猛龍Westports Malaysia Dragons (1勝2敗)

馬來西亞猛龍最新球員名單公布，東南亞外援 Joshua Munzon即將再次回歸球隊，取代Reil Cervantes。Munzon原先是越南西貢熱火隊的球員。他在上個賽季場均19.4分、4.1籃板以及3.2抄截，是東南亞外援中表現比較亮眼的一位球員。他們將在今(3)日在菲律賓對戰主場菲律賓火焰隊。

此外，AJ West也將取代Curtis Washington擔任馬來西亞猛龍隊的世界外援球員。

第八名：印尼泗水騎士 CLS Knights Indonesia (1勝4敗)

第九名：台灣寶島夢想家 Formosa Dreamers (1勝4敗)