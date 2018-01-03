【南韓快報】金正恩指示 3日稍後開啓板門店南北韓通路

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)在昨（2）日南韓政府邀請北韓，於本月9日在板門店舉行高階會談後，北韓在剛剛作出了回應，宣佈將在稍後，重新開啓「板門店聯絡管道」。

南韓《東亞日報》在臺灣時間今日中午12點47分發佈快報，指出北韓已經承諾復原南北韓政府的聯絡管道。

北韓祖國和平統一委員會委員長李先權（리선권），在當地時間今天下午1點19分，透過朝鮮中央電視臺表示「（金正恩）指示在（當地時間）三日下午三點，開啓位於板門店的南北聯絡管道」。

對此，南韓政府予以正面回應。南韓總統府稱，重新開啓聯絡管道，有助於雙方的常態對話，因此表達高度的歡迎。

從今年元旦開始，南北韓就不斷向對方「拋媚眼」。金正恩在元旦演講時，強烈暗示北韓參與南韓平昌冬季奧運的意願。

而南韓統一部部長趙明均（조명균）在昨日召開緊急記者會，作出回應，表示「我們將向北韓提案，於（本月）9日在板門店和平之家舉行南北當局高級官員會談」。

之後，趙明均稱「我期待南北雙邊，能夠好好坐下來，虛心坦懷地討論北韓參加平昌奧運，以及南北關係改善等雙方共同關心的事項」，並強調南韓政府相當希望能夠和北韓對話，不會在意時間、地點和形式。

去年二月，南韓政府關閉了南北韓共同經營的開城工業地區，引起北韓不滿。爲了對南韓作爲表示抗議，北韓並關閉了南北韓政府間的專線。之後，南韓政府每天都會試圖在早上九點和下午四點，透過專線撥打電話給北韓，但北韓都沒有任何回應。

據報，南北韓間被稱爲「板門店聯絡管道」的聯絡網路，共有30多種，包含南北聯絡事務所專線，會談支援專線，開城工業地區專線，軍事聯絡專線等。

【南韓快報】金正恩指示 稍後開啓板門店南北韓通路

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