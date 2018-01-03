（台灣英文新聞／車懿恬綜合外電報導）2017年，美國總統川普(Donald Trump)帶著美國與全世界經歷了瘋狂的一年。川普新上任的第一年，迎向了難以預測的新時代。展望2018年，恐更加緊張刺激。

根據《CNN》報導，新的一年可能將產生更棘手的危機、衝突，以及種種可能會撼動白宮的重大事件。這不僅將考驗川普任內行為的一致性、美國人民的團結，更將挑戰全球的和平現況。

穆勒的下一步

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）所負責調查的「通俄門」將在今年結案。去年12月「通俄門」出現重大進展。原為川普團隊核心成員的前國安顧問佛林（Michael Flynn）12月1日坦承，在通俄調查中向美國聯邦調查局（FBI）作不實陳述。

佛林不僅成為首位認罪的前川普政府高官，更供出說謊是受「非常高階官員」指使。這表示穆勒的調查已深入白宮，川普女婿庫許納與川普恐如坐針氈。倘若穆勒調查出任何川普的不法行為，包括在競選期間與俄羅斯過從甚密，都可能因此產生違憲之嫌。

北韓的核武危機

焦點轉到亞太地區，北韓的核武危機，將緊張情勢升高至二戰以來的另一高峰。再度喚起全球人民對核武的恐懼。金正恩這個「特別」的國家領導人，在新年不忘給美國帶來「新恐嚇」，告訴美國，其國家全境皆在北韓的飛彈的射程範圍內，而且飛彈的按鈕「一直在我桌上」。

儘管這可能是北韓的虛張聲勢，然而，北韓恐在今年精進洲際飛彈搭載彈頭的技術能力，迫使川普只能採取「二選一」的行動：承認北韓為擁核國家，或是對北韓發起軍事行動。專家擔憂這將引發二戰以來的最血腥衝突。幸好，金正恩近來似乎有意緩和與南韓的邊境緊張情勢。二月的由南韓主辦的冬季奧運，可望成為兩韓對話的平台。

川普在國會的多數優勢岌岌可危

川普上任後，民主黨於去年11月首場地方選舉中，拿下維吉尼亞、紐澤西州長、紐約市長大位的勝利。民主黨挾帶著捲土重來的氣勢，今年美國國會的期中選舉恐重挫川普政府的士氣。

去年11月，美國《華盛頓郵報》與《ABC新聞公司》共同對川普勝選1周年進行民意調查，結果顯示，川普當時支持率僅剩37%，為美國歷任總統「70年來最低」。去年12月，美國皮尤研究中心（Pew Research Center）所做出的最新民調更指出川普支持率再度下滑，來到32%，創新低。川普近來的低迷人氣，恐不利共和黨在期中選舉的表現。

你以為2017年全球局勢已經夠瘋狂了嗎？CNN：今年可能更刺激